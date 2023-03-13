Eğitim çadırlarını su bastı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından binaları tehlike arz ettiği gerekçesiyle bugünden itibaren çadırda eğitime geçilen okullardan Cumhuriyet Lisesi'ndeki çadırları su bastı.

Geçitkale'deki Cumhuriyet Lisesi'nde kurulan eğitim çadırları sabah saat 10.00 sonrasında bölgede başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle yağmur sularına teslim oldu.

Çadırlarda bulunan öğrenci ve öğretmenler bu duruma isyan etti.