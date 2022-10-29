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“Eğitim Bakanlığı’nda taşeronun ne işi var?”

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TDP ile TKP Yeni Güçler, hademelerin çadır eylemine destek verdi. TDP Genel Başkanı Mine Atlı, “Milli Eğitim Bakanlığı’nda taşeronun ne işi var?” diye sordu

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“Eğitim Bakanlığı’nda taşeronun ne işi var?”

 
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ile Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler, yetkilileri; Kamu İşçileri Sendikası'nın (Kamu-İş), Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda hademe olarak görev yapan üyelerinin Toplu İş Sözleşmesi hakkı ve yaklaşık 2 aydır ödenmeyen maaşlar için Cumhuriyet Meclisi önünde sürdürdüğü çadır eylemine destek verdi.
Meclis önünde basın açıklaması yapan TDP Genel Başkanı Mine Atlı, çadır eylemi sürdüren hademe kadınların okullarda çocukların oturduğu sıraları temizleyen, çocuklara sağlıklı bir okul ortamı yaratan emekçiler olduğunu vurguladı. Atlı, “Bu kadınların arasında aylarca maaş alamayan var. Emeğinin karşılığını alamayınca çocuğunu mezuniyet balosuna gönderemeyen anneler var. Karı koca hademe olan, ev kirasını ödeyemediği için evinden tahliye ile tehdit edilen var” diye konuştu.
 “Milli Eğitim Bakanlığı’nda taşeronun ne işi var?” diye soran TDP Genel Başkanı Atlı, hademe kadınların iş başvurularını emlak ve danışmanlık şirketine değil, Milli Eğitim Bakanlığı’na yaptığını vurguladı.
Atlı, taşeronluk sistemini “kölelik sistemi” olarak niteleyerek, “Utanmıyor musunuz insanları ekmeksiz, aşsız bırakmaya?” diye sordu.
 
 
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