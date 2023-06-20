Gülşah Sanver Manavoğlu, grev nedeniyle orta eğitimde final sınavlarının yapılmamasıyla yüzlerce çocuğun final sınavına giremeden, bütünlemeye kaldıklarını belirterek “Eğitim Bakanlığı büyük bir günah işledi” dedi

Dokuzuncu Dönem Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Manavoğlu, okullarda final sınavlarının yapılmaması nedeniyle yüzlerce öğrencinin mağdur olduğunu söyledi…

Öğretmenler değişiklik yasasının meclise getirilmesi nedeniyle sendikanın greve gitmesi ve final sınavlarının yapılmadığını anlatan Manavoğlu, Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin hayatıyla oynadığını dile getirdi.

Manavoğlu, çocukların hiç sorgulanmadan sınıf geçirilmesi gerektiğini söyledi. Çocukların final sınavına giremeden, bütünlemeye kaldıklarını belirten Manavoğlu, “Çocukların iki telafi hakkı varken, bu bire düşürüldü. Çocuklar sınıfta bırakılmamalı. Gerekirse borçlu geçirsinler. Eğitim Bakanlığı büyük bir günah işledi” şeklinde konuştu

Aileler tepkilerini ortaya koymalı” diyen Manavoğlu, “Belki benim çocuğum final sınavlarında notlarını yükseltecekti bütünlemeye kalmayacaktı. Ya da 6 dersi düşükse 4'ünü final sınavlarında kurtaracaktı, iki dersten bütünlemeye girecekti. Siz bu hakkı çocuklarımıza vermediniz. Karşınızda pandemiden çıkmış tüm düzeni bozulmuş çocuklar var. Final yapmadan bütünlemeye sokmak sonra da 'sınıfı geçemedin' demek ne demek? Eğitim Bakanlığı çocuklarda travma yaratıyor. Yazıktır günahtır. Çocukların geleceği ile oynamayın” dedi.

