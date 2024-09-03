“Eğitim Bakanı istifa etmeli”

KTOEÖS Genel Sekreteri Gökçebel, devletin kazancının kamusal okullara aktarılmadığını ve Eğitim Bakanı’nın okullara tek kuruş ayırmadığını vurguladı

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, Eğitim Bakanı’nın artık eğitime vereceği bir şeyi olmadığını belirtti.

Eğitimin rant kapısı haline getirildiğini, Eğitim Bakanlığı’nın “iş bulma kurumu” gibi çalıştığını savunan Gökçebel, Eğitim Bakanlığı’nın okullarda kamusal, bilimsel ve laik eğitime hiçbir katkı yapma noktasına gelmediğini söyledi.

Gökçebel, “Müfredat içerikleri, haftalık ders dağıtım çizelgeleri henüz belirlenmemiş, meslek liseleri tamamen gözden çıkarılmıştır.” ifadelerine yer verdi.

Birleştirilmiş sınıfların 40’lara, 45'lere ulaştığını kaydeden Gökçebel, “Çözüm nedir? Konteyner mi? Malzemeden kısıldığı gibi öğretmenden de kısılıyor.” dedi.

Devletin kazancının kamusal okullara aktarılmadığını savunan Gökçebel, Eğitim Bakanı’nın okullara tek kuruş ayırmadığını, 3 saat eylem yapan öğretmene 9,5 saat kesinti yaptığını ve sendikayı dize getirmeye çalıştığını öne sürdü.

Eğitim Bakanlığı’nın açılamayacak okulların sorumlusu olduğunu toplumun unutmaması gerektiğini belirten Gökçebel, Eğitim Bakanı’na eleştirilerde bulundu.

Lefke Gazi Lisesi’nin yıkılmak üzere olduğunu 15 gün önce öğrendiklerini kaydeden Gökçebel, “Biz bile her gün çabalayan kişiler olarak bunu bilmiyoruz. Öğretmen bilmiyor, toplum bilmiyor, çocuklar bilmiyor.” şeklinde konuştu.

Eğitim Bakanı’nın bir an önce istifa etmesi gerektiğini ifade eden Gökçebel, okulların tek kuruşluk bütçesi olmadığını dile getirdi.

Devlet okullarının gizlice özelleştirildiğini belirten Gökçebel, okul sporları ve kol faaliyetlerinin maddi kaynak nedeniyle tamamen derse dönüştürüldüğünü söyledi.

