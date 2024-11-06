banner913
banner932
Londra'da tanıtım atağı
Londra'da tanıtım atağı
22 0
8 mi 9 mu kavgası
8 mi 9 mu kavgası
20 0
 
Yeni sınır kapılarının açılması konusu
Yeni sınır kapılarının açılması konusu
39 0
“Bağımlılıkla Mücadele Semineri” düzenlenecek
“Bağımlılıkla Mücadele Semineri” düzenlenecek
26 0
Dünyanın gözü ABD’de
Dünyanın gözü ABD’de
19 0
Değirmenlik’ten 3 puanlık kapanış
Değirmenlik’ten 3 puanlık kapanış
31 0
İncirli’de tartıştığı kadını ciddi şekilde darp eden şahıs tutuklandı
İncirli’de tartıştığı kadını ciddi şekilde darp eden şahıs tutuklandı
64 0
banner1059

“Eğer susarsak bu bebeğin elleri yakamızda”

banner1020

banner1045
“Eğer susarsak bu bebeğin elleri yakamızda”
banner971

Alkollü mama skandalında rahatsızlanan ve yaşamını yitiren 20 günlük Mihrimah Toymuradowa'nın annesi Güneş Tekin, sosyal medyada paylaştığı mesajıyla ihmallerin hesabını sordu.

"Kimin ihmali varsa tutuklayın, en tepeden en aşağıya kadar," diyerek tepkisini dile getiren anne Tekin, adalet arayışını sürdürdüğünü vurguladı.

Tekin, "Eğer susarsak bu bebeğin elleri yakamızda..." ifadeleriyle yaşadığı acıyı ve kızının ölümünde sorumluluğu olanların cezalandırılmasını istedi.

Yetkililere çağrıda bulunan anne, olayın tüm sorumlularının yargı önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.