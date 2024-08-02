"Egemenliğimiz kabul edilmeden müzakere masasına dönmeyiz"

Cumhurbaşkanı Tatar, “Var olan egemenliğimiz kabul edilmeden müzakere masasına dönmenin söz konusu olmadığını hep birlikte haykırmaktayız” dedi.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle düzenlenen 16 km’lik

"Mukavemet Yol Koşusu"nun ödül töreni Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nde yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, törende yaptığı konuşmada, ağustos ayının Kıbrıs Türkü ve Türk milletinin çok önemli zaferler kazandığı bir dönem olduğunu vurguladı.

Sadece TMT’nin kuruluşunun değil Güvenlik Kuvvetler Komutanlığı'nın ve Malazgirt Savaşı'nın da ağustos ayında gerçekleştirildiğini hatırlatan Tatar, ülkede çok önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.

Kıbrıs Türkü’nün; direnişiyle, 453 yıllık tarihi ve varoluş mücadelesiyle bağımsızlığını hak ettiğini, fedakarlık ve ödediği bedellerle egemenlik hakkını kazandığını vurgulayan Tatar, uluslararası alandaki mücadelenin de egemenliğin kabul edilmesi olduğuna işaret etti.

Tatar, “Var olan egemenliğimiz kabul edilmeden müzakere masasına dönmenin söz konusu olmadığını hep birlikte haykırmaktayız” dedi.

Türkiye’nin, KKTC'nin milli siyasetine verdiği desteğin kendileri için çok önemli olduğuna dikkati çeken Tatar, geçmişte, mukavemet yıllarında Kıbrıs Türk halkının hep hayalini kurduğu statüye kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

TBMM’de Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından 50 yıl sonra “Kıbrıs'ta iki devletli çözüm tek çözüm şeklidir” diyen 2. tezkerenin kabul edildiğini hatırlatan Tatar, “Bizim şimdi yürüttüğümüz milli siyaset, egemen eşitlik... Yani bir anlaşma olacaksa ancak iki devletin iş birliğiyle olabileceğini, federal çatıyla bir anlaşmanın artık geride kaldığını anlatmaktır “dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in 20 Temmuz’da Güney'e yaptığı ziyaretinde “Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa Türkiye içinde olmasın” dediğini anımsatan Tatar, Türkiye'siz bir anlaşmanın sıfır asker sıfır garanti anlamına geldiğini, Kıbrıs Türk halkının ve elbette Türkiye’nin böyle bir anlaşmaya onay vermeyeceğini vurguladı.

Tatar, bir anlaşma olacaksa bağımsız bir KKTC’nin o anlaşmanın içinde olacağını yineleyerek, devletin yok olacağı bir anlaşmaya sürüklenmeye niyetlerinin olmadığını artık herkesin anladığını umduğunu belirtti.

Tatar, KKTC’nin 50. kuruluş yıl dönümünde TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı konuşmanın ve Girne sahillerinde yapılan gösterilerin de KKTC’nin milli devlet içerisindeki statüsünü gözler önüne serdiğini vurguladı.

TDT’nin Şuşa’da gerçekleştirilen toplantısında yaptığı konuşmada, “biz bağımsız bir Türk devletiyiz, TDT içinde hakkıyla yerini alan bağımsız bir devletiz, Türk dünyasının Akdeniz'e açıklan kapısıyız” dediğini aktaran Tatar, “Gazze’de yaşananlar... Güney Kıbrıs’taki yapılanmalar sonucunda lojistik üs konumunda her türlü hedefe maruz kalacak adımlar atılırken, bu tehlikelere maruz kalmamak için biz KKTC’yi sonuna kadar savunmak, barışı güveni ve huzur sürdürmek için bu azmi sonuna kadar sürdürüp geleceğe taşımak zorundayız” dedi.

