Egemenliği dünyaya haykırıyorum

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, ölüm yıl dönümünde anıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, törende yaptığı konuşmada vurguladı: “Egemenliği dünyaya haykırmaktayım. BM’ye, AB’ye… Artık federal temelde bir anlaşma tarih oldu”





Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ölümünün 9’uncu yıl dönümünde Rauf Raif Denktaş Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, Kurucu Cumhurbaşkanı’nı aralarından ayrılışının 9.yılında sevgi, saygı, minnet ve hürmetle andığını belirterek, “Ruhu şad olsun” dedi.

Halka seslenen Cumhurbaşkanı Tatar, kendisinin de Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın öğrencisi olduğunu vurgulayarak, “Ona buradan vadediyorum. Onun ısrarla üzerinde durduğu egemenliği şu an anda ben dünyaya haykırmaktayım. BM’ye, Avrupa Birliği’ne… Artık federal temelde bir anlaşma tarih oldu. Crans Montana’dan sonra egemen eşitlik temelinde, yan yana yaşayan iş birliği temelinde iki devletin var olmasıyla Kıbrıs’ta kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya varılabilir. Halkımızın ve Türkiye’nin de desteğiyle bunu dünyaya haykırmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı’nı bir kez daha yad ederek, minnet duygularını ifade etti ve “Ruhu şad olsun” dedi.

