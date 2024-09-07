"Egemen eşitlik tescil edilmeden müzakere olmaz"

KKTC'ye gelen TC Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Türklerinin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüleri tescil edilmeden yeni bir müzakere sürecine girişilmesinin söz konusu olmayacağını vurguladı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün sabah 10.30’da KKTC’ye geldi.

Yılmaz, Havalimanı’nda Başbakan Ünal Üstel ile birlikte basın açıklaması yaptı.

Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Türklerinin özden gelen hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüleri tescil edilmeden yeni bir müzakere sürecine girişilmesinin söz konusu olmayacağını kaydetti.

“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın her fırsatta altını çizdiği bu hususlarla en güçlü şekilde Kıbrıs Türkü’nün yanındayız. Bu haklarınızın asgari tezahürü olarak, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin maruz kaldığı insanlık dışı izolasyonun son bulması, KKTC ile doğrudan uçuşlar ve doğrudan ticaretin başlatılması gerekmektedir.” diyen Yılmaz, Türkiye olarak uluslararası topluma Kıbrıs Türklerinin haklı davasını anlatmaya devam edeceklerini ve KKTC’ye destekleri sürdüreceklerinin altını çizdi.

“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yabancı muhataplarla doğrudan temaslarda bulunmasına engel çıkarmaya da son verilmesi elzemdir” şeklinde konuşan Yılmaz, Türkiye olarak uluslararası topluma Kıbrıs Türklerinin haklı davasını anlatmaya devam edeceklerini ve KKTC’ye desteklerini sürdüreceklerinin altını çizdi.

Yılmaz, “son dönemde dijital medya kanallarında da bir kara propaganda yapma çabası var. Tarihi gerçeklerin üstünü senaryolarla örtmeye çalışanlar var ama hiçbir senaryo, hiçbir kurgu , tarihi gerçeklerin üstünü örtemez. Ne yaparlarsa yapsınlar, tarihi gerçekler ortada. Her iki tarafta 50 yıldır bir huzur ortamı yaşanıyor. ” ifadelerine yer verdi.

“Türkiye yüzyılı aynı zamanda Kıbrıs Türklerinin yüzyılı olacaktır.” diyen Yılmaz, geleceği hep birlikte inşa edeceklerine inanç belirtti.