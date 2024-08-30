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“Egemen eşitliğimiz teyit edilmedikçe müzakere olmaz”

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Başbakan Üstel vurguladı: “Egemen eşitliğimiz ve uluslararası eşit statümüz teyit edilmedikçe müzakere olmayacağını Rum tarafı bilmeli”

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“Egemen eşitliğimiz teyit edilmedikçe müzakere olmaz”
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Başbakan Ünal Üstel, Emekli Subaylar Derneği’ni ziyaret ederek, Kazım And başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Üstel, “Bugün ülkemizde bu güzel topraklarımızda KKTC bayrağını göklerde dalgalandırıyorsak, sizlerin verdiği onurlu mücadele sayesindedir” dedi.

Üstel, “ Devletimize sahip çıkmak için her platformda mücadele veriyoruz. Uluslararası platformda da artık 2 devlet esasına dayalı ve uluslararası  eşit statü olmadan masaya oturmayacağımızı Rum tarafının bilmesi lazım” dedi.

Üstel, “Milli benliğimizden, ruhumuzdan asla sapmadan, istikrarlı hükümetimizle, ülkemizin daha da ileriye gitmesi için, 24 milletvekillerimizle birlikte, kenetlenerek, birbirimize kol kanat gererek, geleceğe yürüyeceğiz” diye ekledi.

Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And da, Üstel’in ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade etti.  Kazım And, “ Uzun yıllara dayanan dostluk ilişkimiz var. Ben ve Yönetim Kurulumuz, başarılı çalışmalarınızın devamı dileriz” dedi.

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret ederek, Başkan Celal Bayar ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüş alış verişinde bulundu

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederken, “Gazilik Yasası için Sayın Başbakan’a yürekten teşekkür ediyoruz. Tüzüklerin de bitirilmesiyle, gazilerimiz kartlarına kavuşacaktır. Çok mutluyuz” dedi.

Ülkenin güncel konularını yakından izlediklerini, istikrarlı bir hükümet arzuladıklarını belirten Celal Bayar, UBP’nin Kıbrıs Milli Davası’ndaki önemine vurgu yaparak, Başbakan Üstel’e başarılar diledi. 

Üstel de KKTC’ye sonsuza kadar sahip çıkacaklarını belirtti. Üstel, Kıbrıs’ın eski günlerine, federasyon süreçlerine geri dönülemeyeceğini ifade etti.

Üstel, “KKTC’yi sizler kurdunuz. UBP bu ülkenin bekasıdır. Kurultayımızda daha fazla kenetlenerek, devletimiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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