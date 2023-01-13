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Efsanevi müzisyen Elvis Presley'in tek çocuğu Lisa Marie 54 yaşında öldü

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Rock'n Roll müziğinin efsanevi ismi ABD'li şarkıcı Elvis Presley'in tek çocuğu 54 yaşındaki Lisa Marie Presley, geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti.

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Efsanevi müzisyen Elvis Presley'in tek çocuğu Lisa Marie 54 yaşında öldü

Lisa Marie'nin annesi Priscilla Presley, People dergisine yaptığı açıklamada, "Güzel kızım Lisa Marie'nin aramızdan ayrıldığına dair acı haberi hüzünle paylaşıyorum." dedi.

ABD basınında çıkan haberlere göre, Presley, California eyaletinin Calabasas bölgesindeki evinin yatak odasında, evin hizmetçisi tarafından hareketsiz halde bulundu.

Aktör ve müzisyen eski eşi Danny Keough, acil yardım ekipleri gelene kadar Presley'e kalp masajı yaptı.

Kalp durması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Presley, müdahaleye rağmen saatler sonra yaşamını yitirdi.

Lisa Marie, babası Elvis Presley öldüğünde 9 yaşındaydı.

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