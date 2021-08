“Edep yahu!”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın her fırsatta dile getirdiği ‘iki ayrı devlet temelinde çözüm’ söylemlerini işaret eden İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, “Hem ayrı devlet isteyeceksiniz, bunun için ahkam keseceksiniz hem de Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu kullanacaksınız. Oh ne ala…” diyerek tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili yorum yapan Talat, şunları ifade etti: “Hem ayrı devlet isteyeceksiniz, bunun için ahkam keseceksiniz hem de Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu kullanacaksınız. Oh ne ala… elinizden alınınca da alanları ırkçılıkla, insan haklarına aykırı davranmakla suçlayacaksınız, ayrılıkçılığın sonuçlarına katlanmayacaksınız. Edep Ya Hu!”