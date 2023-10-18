“Eczacıların tüm hesapları donduruldu”

Eczacılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Halit Kavçın, tutuklanıp teminatla serbest bırakılan doktor ve eczacıların tüm banka hesaplarının bloke edildiğini ifade etti

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Halit Kavçın, ‘sahte reçete vurgunu’ soruşturması kapsamında tutuklanıp teminatla serbest bırakılan doktor ve eczacıların tüm banka hesaplarının bloke edildiğini ifade etti.

Serbest kalmalarının ardından işlerinin başına dönen eczacıların, sadece bankadaki birikimlerinin değil, şu an da çalışıp kazandıkları gelirlerine dahi dokunamadıklarını ifade eden Kavçın, “Henüz mahkeme bile görülmemişken cezalandırıldılar. Bu durum değişmezse mahkeme süreci nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın muhtemelen batmış olacaklar. Hatta onlarla iş ilişkisi içerisinde olan ecza depoları da alacaklarını tahsil edemediği için bedel ödüyor ve bunların tamamı haksız ve hukuksuz yere oluyor” ifadelerini kullandı

