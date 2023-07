“Eczacıların can güvenliği yok”

Nöbetçi eczaneler, can güvenliklerinin sağlanamaması nedeniyle gece 12’ye kadar hizmet verirken, bu durum hastaların mağduriyet yaşamasına yol açıyor

Devletin eczacıların can güvenliğini sağlayacak bir sistem oluşturamaması, eczanelerde özellikle gece saatlerinde birçok şiddet olayının yaşanmasına zemin hazırlıyor.

Kontrole tabii olan yeşil reçeteli ilaçları reçetesiz bir şekilde talep eden kişilerin eczacılara şiddet uyguladığı belirtilirken, polisin nöbetçi eczaneler çevresindeki devriye uygulamasının ise 1 yıldır yapılmadığı vurgulanıyor.

Ülkedeki eczacıların kendini güvende hissetmemesi sonucu Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Yönetim Kurulu, nöbetçi eczane saatlerini gece 02.00’den 12’ye çekerken, bu durum hastaların da ilaca ulaşmasını zorlaştırıyor.

Konuyla ilgili konuşan Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Dicle Tekiner Hassan, nöbetçi eczanelerin saat 02.00’ye kadar açık olduğu dönemlerde birçok şiddet olayının yaşandığını anımsatarak, devlet tarafından güvenli bir sistemin oluşturulamaması sonucu nöbet saatinin 02.00’den gece 12’ye çekildiğini anlattı.

“ECZACILARIN CAN GÜVENLİĞİ YOK”

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Dicle Tekiner Hassan, nöbetçi eczanelerin şu anda gece 12’ye kadar hizmet verdiğini belirterek, bunun eczacıların can güvenliğinin bulunmamasından kaynaklandığını vurguladı.

Devletle, polisle sürekli talepte bulunduklarını dile getiren Hassan, tüm bunlara rağmen eczacıların kendini güvende hissedebilmesi için polislerin devriye bile gezmediğini ifade etti.

Hassan, geçmiş yıllarda saat 02.00’ye kadar nöbet tutulduğunu anımsatarak, o dönemde eczacıların sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalmaları nedeniyle bu saatin 12’ye alındığını anlattı.

“ECZANELERE YÖNELİK POLİS DEVRİYELERİ BİR YILDIR UYGULANMIYOR”

Polis Genel Müdürlüğü’yle gerçekleştirdikleri görüşmede eczanelerin çevresinde polis devriyesi yapılmasını talep ettiklerine işaret eden Hassan, bunun sadece 1-2 kere uygulandığını ve yaklaşık bir yıldır böyle bir uygulamanın bulunmadığını vurguladı.

Hassan, özellikle kış mevsiminde gece saatlerinde eczacıların hiçbir can güvenliğinin bulunmadığına dikkat çekerek, geçmiş dönemlerde özellikle yeşil reçeteye ve kontrole tabii ilaçların talep edilmesi noktasında sorunlar yaşandığını hatırlattı.

Yeşil reçeteli ilaçların reçetesiz bir şekilde verilmesi için eczacılara baskı uygulandığını söyleyen Hassan, özellikle kadın ve tek başına nöbet tutan eczacıların mağduriyet yaşadığının altını çizdi.

“GECE ACİL DURUMU OLAN HASTALAR, HASTANELERDEN HİZMET ALABİLİR”

Hassan, bazı dünya ülkelerinde nöbetçi eczane sisteminin hiç olmadığını, marketlerdeki eczanelerin 22.00’ye kadar açık olduğunu belirterek, Türkiye’de 24 saatlik nöbet sisteminin olduğunu ancak eczacıların kepenk altından sadece reçeteli ilaçları verdiğini kaydetti.

Dünyanın belirli ülkelerinde nöbetçi eczane sisteminin hiç olmadığını dile getiren Hassan, Kuzey Kıbrıs’ta ise küçük bir ülke olması nedeniyle nöbetçi eczane sisteminin olduğunu ifade etti.

Hassan, hastaların mağduriyet yaşamaması için gece 12’ye kadar hizmet verdiklerine işaret ederek, 00.00 ile 08.00 saatleri arasında acil bir durum olduğunda ise hastaların hastanelere başvurabildiğini açıkladı.