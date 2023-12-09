Eczacılar Meclis’e yürüyecek

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, “mesleğin itibarsızlaştırılmasına, meslektaşlarının yaşadığı mağduriyete, sigortalı vatandaşların ilaca erişimindeki sıkıntılara karşı” Pazartesi günü “Onur Yürüyüşü” düzenliyor.
Birlikten yapılan açıklamaya göre, 11 Aralık Pazartesi saat 10.00’da Lefkoşa Otobüs Terminali’nde toplanacak eczacılar, Cumhuriyet Meclis’i önüne kadar yürüyecek ve burada basın açıklaması yapılacak.
Eylem nedeniyle 08.00-14.00 saatleri arasında sadece nöbetçi eczaneler açık olacak.
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