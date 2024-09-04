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Eczacılar Birliği ile Türk Ekonomi Bankası arasında protokol imzalandı

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Eczacılar Birliği ile Türk Ekonomi Bankası arasında protokol imzalandı
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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ve Türk Ekonomi Bankası arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Birlikten yapılan yazılı açıklamada, günden güne ülke ilaç sektöründe yaşanan sıkıntıların ekonomik olarak eczacıları çıkmaza sürüklediği ve Birliği bu yönde adım atma durumunda bıraktığı ifade edildi.
Birliğin geçmişten bugüne ülkede meslektaşlarının lehine adım atan tüm kurum ve kuruluşlar ile iş birlikleri yapmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, “Meslektaşlarımıza bir nebze olsun nefes aldırmaya çalışıyoruz” denildi.
Ülke sağlık sisteminin en temel bacağı olan eczacılara özel ekonomik çalışmalar yapan Türk Ekonomi Bankası’na teşekkür edilen açıklamada, protokolün taraflara hayırlı olmasını dilendi.
Açıklamada, eczacıların lehine atılacak her bir adımın destekleneceği belirtildi.
 
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