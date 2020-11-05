Ecevit’siz 14 yıl

Türk siyasetine damga vuran, "Karaoğlan" lakaplı Türkiye’nin eski başbakanı Bülent Ecevit, ölümünün 14’üncü yılında anılacak

Türk siyasetine damga vuran isimlerden, "Karaoğlan" lakaplı eski Başbakan Bülent Ecevit'in vefatının üzerinden 14 yıl geçti.

5 Kasım 2006'da yaşama veda eden eski Başbakan Bülent Ecevit, 1954'te CHP'nin Çankaya Ocağı'na kaydolarak başladığı siyaset hayatında inişleri çıkışlarıyla 50 yıl geçirdi.

Siyasi yaşamında beş kez başbakanlık görevinde bulunan Bülent Ecevit, 1925'te İstanbul'da doğmuştu.

Bülent Ecevit'in başbakanlığını yaptığı hükümet, 20 Temmuz 1974'te "Ayşe tatile çıksın" parolasıyla Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirerek, Ada'ya barış getirdi.

Ecevit, 18 Mayıs 2006'da geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi altına alındı. Yaklaşık 6 ay boyunca tedavi gördü, yoğun bakımda kaldı. Bülent Ecevit, 5 Kasım 2006'da 81 yaşında solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Siyasi kimliğinin yanı sıra şair ve yazar kimliği ile de tanınan Ecevit, şiir ve siyaset üzerine çok sayıda kitap yazdı.

Ecevit'in, büyük bir kısmını Rahşan Ecevit'e yazdığı bilinen şiirlerinden "El ele büyüttük sevgiyi" hafızalarda en çok yer eden eseri oldu.

Hayatları boyunca hiç ayrılmayan Ecevit çifti, yıllar sonra aynı kabirde buluştu. 17 Ocak'ta 97 yaşında hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'in cenazesi Bülent Ecevit'in yanında defnedildi, Ecevit çifti yıllar sonra yeniden aynı kabirde buluştu.

