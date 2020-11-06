Ecel direksiyon başında yakaladı

Gaziveren sakini 74 yaşındaki İsmail Toksoy, eşi Feride Toksoy'la aracıyla Güzelyurt'ta dönerken geçirdiği kalp krizi sonucu aracında yaşamını yitirdi

Niyazi ERGÜLENGüzelyurt - Gaziveren anayolunda dün akşam üzeri yaşanan olayda araç sürücüsü direksiyon başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.Gaziveren sakini 74 yaşındaki İsmail Toksoy, eşi Feride Toksoy'la aracıyla Güzelyurt'tan dönerken geçirdiği kalp krizi sonucu aracında yaşamını yitirdi.Aydınköy ile Gaziveren arasında FK 659 plakalı aracını kullandığı sırada kalp krizi geçiren Toksoy'un aracının dümenini sola kırarak yol kenarındaki kamışlıklara girerek durmasının ardından direksiyon başında hayatını kaybettiği belirtilirken, Toksoy’un kamışlığa sürmesinin ise büyük bir facianın önüne geçtiği ifade edildi.Olay sonrası olay yerine gelen polis ekipleri ve ambulans, Toksoy’un cenazesinin kaldırılması için doktorun gelerek rapor vermesini bekledi.Bu arada olay yerine gelen İsmail Toksoy’un ailesi olayın şokunu atlatmakta güçlük çektiler.