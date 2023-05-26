E-Vize uygulamasında test aşamasına geçildi.

Öztürkler: “Kazanan ülkemiz olacaktır”

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, ülke güvenliği ve kamu huzurunun korunması adına son bir yılda yapılan çalışmaların ve atılan adımların en önemlisi olarak gördükleri E-Vize Otomasyon Sistemi’nin test çalışmalarına geçildiğini duyurdu.

Ülke güvenliğinin sağlanması, kayıtlılığın artması adına ilk günden itibaren ciddi adımlar atıldığını, sıfır tolerans ilkesi ile hareket edildiğini, ülkede suç işleyen, suça karışan yabancıların deport edildiğini ve bu sayının da 6 bine yakın olduğunu ifade eden Bakan Öztürkler, “Güvenlik Kuvvetlerimiz ve Polis Teşkilatımızın raporları doğrultusunda hareket ederek, yargı süreçleri sonucunda suça karışan, ülke huzurunu bozan kişilere karşı sıfır toleransla hareket ettik. Esasen sorunu çözecek olan bir vizyon ortaya koyduk. Bu, ülkeye girişlerde yapılacak denetimi güçlendirecek E-Vize sisteminin oluşturulmasıydı. Bugün itibariyle E-Vize sisteminin tüm yazılım aşamaları tamamlanmış ve test aşamasına geçilmiştir. E-Vize Sisteminin uygulamaya sokulması için son aşama olan tüzük çalışması da tamamlanmıştır. E-Vize Tüzüğü önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulumuzun gündeminde olacaktır” dedi.

Muhaceret affı ile 5 bin 600 kişinin kayıt altına alındığını, ülkelerinde suça karışmış ve organize suç çeteleri ile bağlantısı olduğu tespit edilen kişiler için yasaklı listesi hazırlanarak KKTC’ye girişlerine yasak konduğunu da hatırlatan Öztürkler, “Ülkemizin güvenliği, kamu huzurunun korunması konularında çok hassas davranıyoruz. Yaptığımız çalışmaları bir bütün olarak görmek gerekiyor. Adım adım ilerliyoruz. Ülke güvenliğinin sağlanması ve kamu huzurunun korunması adına yürüttüğümüz çalışmaların en önemlisi E-Vize Otomasyon Sistemi olacaktır. Kısa sürede E-Vize uygulamasına geçilecek ve kazanan ülkemiz olacaktır. “ dedi.