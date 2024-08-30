E-devlet yaygınlaştırılacak

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, E-devletin KKTC’de de yaygınlaştırılacağını söyledi

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu temel atma töreninin ardından basına açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu “Törende yaptığımız konuşmada da E-devletten bahsettik. E-devleti de inşallah burada yaygınlaştıracağız” dedi.

“Türkiye’de 100’ün üzerinde kurumun orada hizmetlerini sunuyoruz” diyen Uraloğlu, “Bu proje artık burada da kişi, insan inisiyatifini mümkün olduğu kadar ortadan kaldırmaya yönelik. Sağlık sektörü başta olmak üzere, onu da ciddi şekilde geliştireceğiz” şeklinde konuştu.

Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yine, 2006 yılında başladığımız gemi izleme ve yönetme merkezimiz var. Hem bu civardaki gemi yönetimini sağlamış olacağız hem de Akdeniz’deki, gerçekten Kıbrıs’ın stratejik konumunu güçlendirecek olan bir proje hayata geçireceğiz. Yani sadece bir ticari değil, aynı zamanda güvenlik anlamında da çok kıymetli olacak. Onu da inşallah yine beraberce hayata geçireceğiz.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim de “İnşallah bundan sonra da Türkiye’den daha fazla heyet gelecek, daha fazla iş yapacağız” ifadelerini kullandı.