Sendikal Platform, Başbakanlık önünde eyleme gitti. KTAMS Başkanı Bengihan, bazı fırsatçıların zam üstüne zam yaptığını, bunu yapanlara hiçbir ceza kesilmediğini belirtti ve “Düzen harami düzeni” dedi



Sendikal Platform, “Özel sektör çalışanlarının gasp edilen 13’üncü maaş hakkı” konusunda Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında, Başbakanlığın kapısına, “52 hafta çalıştırılıp, 48 hafta ödenen emekçinin hakkını verecek misiniz ?” yazılı pankart asıldı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan yaptığı açıklamada, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara çözüm üretmesi gerekenlerin seçimlere yönelik gaile çektiğini savundu.

Bunun en bariz örneğinin dövizdeki düşüşe rağmen marketlerdeki fiyatların düşmemesi olduğunu ifade eden Bengihan, denetimsizlik ve otorite boşluğu olduğunu iddia etti.

Dövizin yükselişe geçtiği dönemde her hafta marketlerde raflardaki etiketlerin değiştirildiğini belirten Güven Bengihan, Sterlin 25 TL’den 18 TL’ye gerilediğinde raflardaki fiyatlarda değişiklik olmadığını söyledi.

Marketlerde raflarda yazan rakamla, kasaya ödenen rakam arasında da fark olduğunu savunan Bengihan, marketler arası fiyat farklılığına da işaret etti.

“Düzen harami düzeni” iddiasında bulunan Bengihan, bazı fırsatçıların zam üstüne zam yaptığını kaydederek, bunu yapanlara hiçbir ceza kesilmediğini öne sürdü.

Marketlerdeki denetimi hangi birim veya dairenin yaptığını soran Güven Bengihan, kimlere ceza kesildiğinin de açıklanmasını istedi.

Ülkedeki otorite boşluğundan bazı fırsatçıların halkın cebindeki iki kuruşu aldığını ifade eden Bengihan, “Bunun adı resmi hırsızlıktır ve buna sessiz kalanlar da suç ortağıdır” dedi.

Asgari ücretin 7 bin TL brüt, 6 bin 90 TL net olarak belirlendiğine işaret eden Bengihan, işverenlerin, “bu ücreti ödeyemeyiz, işçi durdurmak zorunda kalırız” itirazını eleştirdi. Patronların kar elde etmekten geri adım atmayarak, döviz çıktığında zam yaptığını savunan Bengihan, emekçileri sömürüp, lüksten vazgeçmeyenlere tepki gösterdi. Güven Bengihan, “Böyle bir zihniyet varsa batsın… Bu zihniyeti koruyanlar da birlikte…” diye konuştu.





