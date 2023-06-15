Duygular taşlara aktarıldı

YDÜ Mimarlık Fakültesi öğretim görevlileri ve öğrencilerinin Şampiyon Meleklere adadıkları “Meleklerin Fısıltısı” isimli enstalasyon çalışması, Gazimağusa’da sergileniyor

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık bölümünden öğretim üyeleri ve öğrencilerin, Şampiyon Meleklere adadıkları “Meleklerin Fısıltısı” isimli enstalasyon çalışması, 10. Uluslararası Tasarım Haftası kapsamında Gazimağusa’da sergilenmeye devam ediyor.Yakın Doğu Üniversitesi öğretim görevlileri yüksek iç mimarlar Özge Mercan, Hasan Altan, Hilmi Okutan ve Çağla Beyaz beraberlerindeki 14 iç mimarlık bölümü öğrencisinin imzasını taşıyan çalışma iki gün boyunca gaz beton bloklar üzerinde yaptıkları çalışmaları bir araya getiriyor. Enstalasyon çalışması, Şubat ayında Türkiye’de meydana gelen depremde Adıyaman İsias Otel’de hayatını kaybeden 5 veli, 4 öğretmen ve 26 öğrencinin anısına gerçekleştirildi.Çalışmada yer alan öğretim görevlilerinden yüksek iç mimar Özge Mercan, öğrencileri ile birlikte; Şampiyon Melekleri anmak, anılarını yaşatmak ve onlar için kalıcı bir eser bırakmak istediklerini söyledi. Mercan, “Enstelasyon çalışmasını hazırlarken öğrencilerimizle yardımlaşarak, paylaşarak, hissederek, dertleşerek ve aynı zamanda birlikte çalışma ve üretmenin hazzıyla duygu dolu anlar yaşadık” ifadesini kullandı.Yakın Doğu Üniversitesi öğretim görevlisi yüksek iç mimar Hasan Altan ise yaşanan pek çok trajedinin toplumların sanatsal anlatımlarını şekillendirdiğine vurgu yaparak, “Bu çalışmada hislerin yön verdiği soyut düşünceleri sanatla illüstre ederek bu duyguları taşlara aktararak anıtsallaştırmaya çalıştık” ifadesini kullandı. Eserleriyle sanatı politik ve sosyolojik unsurlarla yorumlayarak farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyleyen Altan, bu tip çalışmaların mimarlık eğitimi için de çok faydalı olduğunu ifade etti.