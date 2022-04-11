Duygulandıran bir hatıra

Ferda Cambaz adlı vatandaşımız, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Güner Necat ile olan anısını anlattı.



Ferda Cambaz’ın paylaşımı şöyle:

Kıbrıs'ta Güner Nejat...

Amin. Ruhu şad olsun mekânı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Kıbrıs'ta Güner Nejat.

Film şeridi gibi; kısa kısa anılar birikmiş meğer Güner ablamızla.

Kıbrıs Türk Kız İzci Örgütü'nü yeni kurmuştu. Daha doğrusu, Lefkoşa'da Köşklüçiftlik İlkokulu'nda bugünkü Şehit Tuncer İlkokulu'ndaki kız öğrencilerle oluşturulmuştu.

İlkokuldaydık, çocuktuk. İlk kız izcileri olduk. Öyle hatırlıyorum. İzci faaliyetleri okulumuzda yapılıyordu. Çok şık izci kıyafetleri giyip izci selâmı vermesini öğrendik.

İlkokuldan yaklaşık bir sene sonra Lefkoşa Girne Kapısı Silihtar'dan telefonla arandım. O zaman, Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi'nden sonra yeni ilân edilen Kıbrıs Türk Federe Devleti vardı. Başkanımız Rauf Raif Denktaş ve Aydın ablamız himayelerinde Kız İzci Örgütü yararına defile düzenleniyordu eski Kıbrıs gelinliği giydiğimi hatırlarım defilede.

Zaman su gibi.. Lefkoşa Saray Otel. Orkestra Fırtınalar.. Düğünümde salona girmek üzereyiz; kozan marşı-gelin düğün marşı başlamış. Güner ablamız, düğün salona girmeden önce, annemin babamın ablamlarımın önüne geçip gelinliğimde bir şeyler düzeltti, taktik verdi; "çok güzel oldun Ferdacığım"dedi. Bunları hatırlarım.

Zaman, "başka bir aralıkda" iken, Güner ablamız milletvekili olmak için UBP'den aday adayı olmuştu. O zaman Meclis'te hiç kadın milletvekili yoktu. Kadın milletvekili aday adayları ile haber röportaj çerçevesinde sevgili Güner Nejat ile röportajımızı Halkın Sesi Gazetemiz'de geniş yer vererek yayınlamıştık.

Güner abla gelmişti. Liderimiz, Doktorumuz sevgili Dr. Fazıl Küçük hayattaydı.

Kısa kısa anılar birikmiş eski zamanlar eski dostlar; siyah beyaz anılar Kıbrısım.

Güzel simalar güzel insanlar. Geçmişimiz geçmişlerimiz.

Ebediyete intikal eden annelerimiz babalarımız geçmişlerimiz dostlarımız. "Allah rahmet eylesin hep. Huzur içinde nurlarda.”

