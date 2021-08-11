banner583
Koronavirüs salgını nihayet bitiyor mu?
Koronavirüs salgını nihayet bitiyor mu?
110 0
Anastasiadis’e protesto şoku
Anastasiadis’e protesto şoku
16 0
 
Okullar 13 Eylül'de açılıyor
Okullar 13 Eylül'de açılıyor
2.5B 0
"Zorunlu aşılama politikası gerekebilir"
14 0
Kartingçiler keyif verdi
Kartingçiler keyif verdi
9 0
Güney'de sahte aşı kartı skandalı büyüyor
Güney'de sahte aşı kartı skandalı büyüyor
46 0
Tuning Torch Drag Yarışı görkemli geçti
Tuning Torch Drag Yarışı görkemli geçti
25 0
banner661

"Duyarlı vatandaşlarımız Asya'ya yardımcı olacak"

banner476

Başbakan Saner, Asya bebeğin tedavisi hakkında açıklama yaptı. SMA Tip-1 hastası Asya bebeğin tedavisi için gereken 2 milyon 500 bin Dolar’ın karşılanması noktasında hükümetin atacağı adımlarla ilgili soru üzerine Saner, “Allah şifa versin Asyacığımıza. Başbakanlık olarak katkılarımızı yapıyoruz.

banner666
"Duyarlı vatandaşlarımız Asya'ya yardımcı olacak"
Duyarlı vatandaşlarımız olduğunu her zaman görüyorum. Umuyorum ki gereken kaynağın toplanmasına yardımcı olacaklardır” dedi.
Saner, Asya’nın TC vatandaşlığına alınması ve bu sayede tedavisinin daha uygun ücretler karşılığında tamamlanmasına yönelik çağrılarla ilgiliyse, “Detayları programdan sonra alacağım” ifadelerini kullandı
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.