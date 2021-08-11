"Duyarlı vatandaşlarımız Asya'ya yardımcı olacak"

Duyarlı vatandaşlarımız olduğunu her zaman görüyorum. Umuyorum ki gereken kaynağın toplanmasına yardımcı olacaklardır” dedi.
Saner, Asya’nın TC vatandaşlığına alınması ve bu sayede tedavisinin daha uygun ücretler karşılığında tamamlanmasına yönelik çağrılarla ilgiliyse, “Detayları programdan sonra alacağım” ifadelerini kullandı
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