"Duyarlı vatandaşlarımız Asya'ya yardımcı olacak"

Başbakan Saner, Asya bebeğin tedavisi hakkında açıklama yaptı. SMA Tip-1 hastası Asya bebeğin tedavisi için gereken 2 milyon 500 bin Dolar’ın karşılanması noktasında hükümetin atacağı adımlarla ilgili soru üzerine Saner, “Allah şifa versin Asyacığımıza. Başbakanlık olarak katkılarımızı yapıyoruz.

Duyarlı vatandaşlarımız olduğunu her zaman görüyorum. Umuyorum ki gereken kaynağın toplanmasına yardımcı olacaklardır” dedi.

Saner, Asya’nın TC vatandaşlığına alınması ve bu sayede tedavisinin daha uygun ücretler karşılığında tamamlanmasına yönelik çağrılarla ilgiliyse, “Detayları programdan sonra alacağım” ifadelerini kullandı