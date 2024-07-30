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Duyarlı Çocuklarımız Evkaf Binasında Ağırlandı

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Duyarlı Çocuklarımız Evkaf Binasında Ağırlandı
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Geçtiğimiz haftalarda meclis kürsüsünde yer alarak “Gazze’de ki çocuklar ölmesin!” temasıyla bir toplantı düzenleyen Dört İşlem Eğitim Merkezi öğrencileri takdir gören davranışlarından ötürü Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) Genel Merkez binasında misafir edildi.
İyilik Gönüllüleri tarafından karşılanan çocuklara vakıflar ve vakıf kültürü hakkında bilgi verilerek sonrasında taş boyama etkinliği yapıldı.
Vizyonu geniş ve toplumda farkındalık uyandırmayı amaçlayan tüm projelere desteğini esirgemeyen Evkaf’ın, ilerleyen dönemlerde Dört İşlem Eğitim Merkezi öğrencileri ile ortak projelerde buluşulacağı belirtildi.

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