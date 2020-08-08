Duvarcı ailesinin acı günü

Gazimağusa'nın tanınmış simalarından ve çınarlarından biri daha vefat etti.

Aslen Ergazili olan ve uzun yıllardır Gazimağuasa'da yaşayan yapıcı Hüseyin usta olarak bilinen Hüseyin Duvarcı vefat etti.

Duvarcı'nın cenazesinin ikindi namazı sonranda saat 15:00'te Gazimağusa kabristanlığında defin edileceği bildirildi.