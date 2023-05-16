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Duvara çarpıp takla attı

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Lefkoşa - Girne anayolunda kullandığı aracın direksiyon hâkimiyetini kaybeden 22 yaşındaki genç, yoldan çıkıp taş duvara çarptıktan sonra takla attı

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Duvara çarpıp takla attı
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Lefkoşa - Girne anayolunda dün meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, taş duvara çarptıktan sonra takla attı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza dün saat 14:30 raddelerinde meydana geldi.
22 yaşındaki Solomon Oladele Onıfade, yönetimindeki KG 799 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu sağa meyilli viraja girdiği esnada direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sol kısmından dışarıya çıkıp aracının ön kısmı ile taş duvara çarptıktan sonra takla attı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.
 
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