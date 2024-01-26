Düşmanlık aşılayan dizi

Yunanistan’da MEGA TV’de yayınlanan ve 1974 olaylarını ele alan “Famagusta” isimli dizi, “gerçeği saptırarak aktardığı” ve “düşmanlık aşıladığı” gerekçesiyle tepkilerin odağı oldu

Yunanistan'da yayın yapan Mega TV adlı televizyon kanalında” adlı 24 bölümlük bir dizi gösterime girdi.KKTC'nin sonradan Gazimağusa adını alan eski Mağusa kasabasının Rumca adı olan “Famagusta” adlı dizide Türk askerinin gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'na yönelik iftiralar yer alıyor.Türk-Yunan ilişkilerinin yeniden iyileştiği bir dönemde vizyona giren diziye tepkiler var.Dizinin, Rumlar tarafından “işgal” olarak nitelenen 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı için hazırlanan bir propaganda çalışması olduğu belirtiliyor.Tarihin tek taraflı bir şekilde çarpıtılarak anlatıldığı dizide Türk askerinin sivil halka ateş açtığı iftirası atılıyor.Senaryoya göre, Türklerin “işgal ettiği” Mağusa'da ailesini kaybeden üç aylık bir bebek 50 yıl sonra döndüğü Kıbrıs'ta geçmişiyle yüzleşiyor. Türkiye'ye yönelik ağır iftiraların yer aldığı dizide Rum silahlı çetelerinin Türklere yönelik katliamlarına ise hiç yer verilmiyor.Türkiyeli gazeteci Aydın Özdalga ile yazar Selim Atalay, geçtiğimiz Pazar ilk bölümü yayınlanan diziye ilişkin sert eleştirilerde bulundu.Yayımladığı köşe yazısında diziyi değerlendiren Gazeteci Özdalga, Türk askerinin ‘kadın ve çocuk katili’ olarak yansıtıldığına dikkat çekti. Özdalga, Türk ordusuna alçakça iftiralarla dolu diziyi sözde işgalin 50. yıl dönümü için hazırlanmış bir “propaganda çalışması” olarak nitelendirdi.Özdalga, dizide, 21 Aralık 1963'te kanlı terör örgütü EOKA militanlarının Kıbrıs Türklerine yönelik başlattığı ve 10 yıldan fazla aralıksız süren Rum katliamlarından hiç söz edilmediğini söyledi.Yazar Selim Atalay ise yaptığı açıklamada, “Famagusta” isimli dizide ‘barbar Türkler’ vurgusu yapıldığını belirtti. “Mesela Jetlere baktık, modelleri tutturamamışlar” ifadelerini kullanan Atalay, prodüksiyonun yapay zekayla yapılıp yapılmadığını sorguladı.