Sağlık Eski Bakanı Dr. Ali Pilli “Bir yıl içerisinde çok iyi geçirdiğimiz pandemiyi sonuçlandırmak üzereyken durum iyi değil. Vakalar çok arttı, geri dönülmez bir yola girildi. Herkes korkuyor ben de bir korku içerindeyim” dedi



Sağlık Eski Bakanı Dr. Ali Pilli, ülkemizde artış gösteren vakalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Pilli , “Halk tedirgin, herkes korkuyor ben de bir korku içerindeyim. Vakaların çoğalmasıyla ilgili biz kimseyi suçlamıyoruz. Sonuçta iktidarda olan parti benim partimdir. Ancak vakalar çok arttı ve geri dönülmez bir yola girildi” dedi.

Vakalardaki artışın ciddi boyutta olduğunun altını çizen Pilli, Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Mustafa Akansoy’un kendisini göreve çağırmasıyla ilgili ise, Akansoy’un işlerin iyi gitmediğini vurgulamak istediğini söyledi.

“Akansoy’un beni göreve çağırması sevgisinden dolayı ama özelde Akansoy’un demek istediği işlerin iyi gitmediği, önlem alınması gerektiğidir. Çünkü bu hastalığı çok iyi tanıyor. Bu hastalıkla iç içedir, hem tedavi yapıyor hem de kendilerini koruyorlar. O hastaların acı çektiğini ve nasıl yoğun bakıma düştüğünü çok iyi görüyor. Mustafa Akansoy’u seviyorum. Çalışkan bir hekimdir. Herkes kendini takdir ediyor, ona ve ekibine gönülden teşekkür ediyorum”dedi.

Hükümete ve halka da çağrıda bulunan eski Ali Pilli, koronavirüsün ciddi bir hastalık olduğuna işaret ederek “Herkes üzerine düşeni yapmalıdır” dedi ve şunları ekledi:

“Vakalar çok arttı ve geri dönülmez bir yola girildi. Herkesin kendine düşen görevi yapması gerekenler var. Durum iyiye gitmiyor. Bu bir pandemidir ve özel bir durumdur. Pandemi geçiştirmeyle olmaz. Özveriyle çalışmak ister, ilgi ve beceri ister. 24 saatini buraya vereceksin, kurallara uyarak bu işi götüreceksin. Bizim kendimize düşen görevi her şekilde yerine getirmemiz lazım. Devlet hükümet, halk herkes kendine düşeni yapmalı”

Pilli ayrıca şunları söyledi:

“COVID-19 başladığı dönemler kimse tanımıyordu. Henüz alt yapımız yoktu. 6 yatak ve yoğun bakım ünitesi vardı. Şimdi Pandemi Hastanesi, yoğun bakım ve solunum cihazları artırıldı. Bu kadar vakayla başa çıkacak durumdayız. Hiç bir şey yokken, 100 tane kit bulabilmek için neler çekiyorduk. 100 PCR yaparken şimdi ise binlerce yapılıyor. Hastanelerde hızlı testler var. Test sayısını arttırmak lazım ama isabetli test yapmak lazım. Bu kadar test yapmak kolay… Temaslı takibi yapmazsan bu şekilde vakalar karambole gider…

Her tarafta COVID-19 var, hangi evde, nerede belli değil.”

“SUSTUM, BİR ŞEY SÖYLEMEK İSTEMEDİM AMA…”

Sağlık Bakanlığı döneminde çekilen zorlukları hatırlatan Pilli, şu an ki vaka sayılarının 20-25 bandında gitmesi gerektiğini söyledi. Bir doktor olarak şu an ki tablodan korktuğunu dile getiren Pilli, sitemde de bulundu.

Ali Pilli, “Bazı kesimler zamanında konuşurken şimdi ise kimse konuşmuyor” dedi.

Pilli “ Ben kapanalım demiyorum ama önlem al diyorum. Bu benim vatandaşlık, doktorluk görevimdir, ikaz etmek durumundayım. Sustum bir şey söylemek istemedim ama 1 yıl içerisinde çok iyi geçirdiğimiz pandemiyi sonuçlandırmak üzereyken durum iyi değil. Ülkede tolorer edilebilir, hiç kimsenin rahatsız olmayacağı ekonomik önlemlerle pandemiyi atlatmak lazım. Her şeyden önce ben bir doktorum ve eski Sağlık Bakanıyım. Bu işin ızdırabını çekmiş bu işin acısını görmüş kişiyim. Bazı kesimler zamanında konuşurken şimdi hiç kimse konuşmuyor” ifadelerini de kullandı.

Yaz ayı olmasına rağmen vakalarda ciddi artış olduğunun altını çizen Pilli, “Yazın vakalar bu kadar çoksa kışın daha tehlikeli hale gelir. Kışın bütün enfeksiyonlar artar, kronik hastalıklar çoğalır” dedi.

Pilli “COVID-19’da geri dönülmez bir yola girdik. Mutlaka önlemlerin alınması gerekir. Benim dönemimde çok konuşanlar nerede? Televizyondan televizyona dolaşanlar şimdi yapılması gerekenleri neden konuşmuyorsunuz? Herkes sus pus oldu. Herkes biliyor niye sustuklarını…” dedi.

Güzelyurt bölgesindeki durumu da değerlendiren Pilli, bölgede sağlık alanında büyük sıkıntıların olduğunu söyleyerek, sağlık sisteminin tamamen çöktüğünü iddia etti.

Pilli, “Güzelyurt bölgesinde sağlıkta büyük sıkıntı var. Güzelyurt’ta milletvekili olduğum dönem 6’dan ve 3’den sonra bir iğne yapılmıyor deniliyordu. Maalesef o günlere geri döndük. Güzelyurt sağlık merkezinde şu anda doktor yok, nöbet yok. 24 saat çalışan nöbet tutulan bir yerde sağlık tamamen çökmüş durumda. 3’te 5’te gidip iğne yaptıramıyor insanlar… Doktor yok, oradaki hemşireler yapmıyor. Güzelyurt her türlü mağdur edilmiş bir bölge. Sağlık merkezinde doktor yoktur aynı şekilde Cengiz Topel Hastanesinde ise durum aynıdır. Bu bölgeye eğilmeleri gereklidir” diye konuştu.