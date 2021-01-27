Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, az önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkemizde artık kritik bir noktada olduğumuzu, geçmişe göre şimdi daha fazla hastanın yatarak tedavi aldığını ayrıca daha genç ve hiçbir hastalığı olmayan hastaların olduğuna vurgu yaptı. Gürkut yaptığı paylaşımında SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI bize eziyet olsun diye değil, insanlar bir araya gelmesin, hastalık yayılımı hız kessin diyedir. Durum ciddiden bile ciddidir..."

Lütfen!

Hasta sayılarımız hızla artıyor!!!

*Önceden farklı olarak daha fazla hastamızın hastanede yatarak tedavi alması gerekiyor.

*Yoğun bakımlarımızda çok daha genç, başka hiçbir hastalığı olmayan hastalarımız var.

*Sağlık kapasitemiz aşılmak üzere. *Sağlık çalışanlarımız da hastalanmaya başladı; bu durumu daha da zorlaştırıyor.

VİRÜS VE HASTALIK bir kişiden diğerine;

-MASKESİZ BİR ARAYA GELMEKLE,

-2 METREDEN YAKIN ve

-15 DAKİKADAN uzun süre bir arada olmakla,

-süreye bakmaksızın FİZİKSEL TEMASLA (dokunmakla, sarılmak, kucaklaşmak, el sıkışmak, öpüşmek vb)

GEÇMEKTE/BULAŞMAKTADIR.

BUNLARI YAPMAKTAN KAÇININIZ!

Her kim olursa olsun, akrabanız, iş arkadaşınız, komşunuz, herkes virüsü taşıyormuş gibi davranınız!

Lütfen çok ama çok acil bir şey olmadıkça evlerinizden çıkmayınız. Kimseyle bir araya gelmeyiniz.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI bize eziyet olsun diye değil, insanlar bir araya gelmesin, hastalık yayılımı hız kessin diyedir.

Durum ciddiden bile ciddidir...

Dr. Özlem GÜRKUT