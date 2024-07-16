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Dursun için başlatılan kampanya yüzde 45 hedefine ulaştı

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Lenf kanseri Mehmet Dursun için başlatılan "Yaşam Destekçileri" kampanyası yüzde 45 hedefine ulaştı

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Dursun için başlatılan kampanya yüzde 45 hedefine ulaştı
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Lenf kanseri olan Mehmet Dursun’un tedavi masraflarının karşılanması için başlatılan 900 bin Euro değerindeki “Yaşam Destekçileri” kampanyasının yüzde 45 hedefine ulaştığı duyuruldu.
Konuyla ilgili yazılı açıklamada, “Mehmet Dursun’un sağlığına kavuşması için başlatılan kampanyaya yapacağınız her türlü destek, büyük bir umut olacaktır” denildi.
Dursun’un tedavi masraflarına katkıda bulunmak isteyenlerin yardımlarını Ziraat Bankası hesaplarına yatırabileceği, diğer bankalarda herhangi bir hesap veya IBAN numarası bulunmadığı belirtildi.
Açıklamada paylaşılan banka bilgileri şöyle:
“Alıcı Adı-Soyadı: Mehmet DURSUN
Banka ve Şube: Ziraat Bankası, İskele - KKTC
IBAN NUMARALARI:
Türk Lirası (TL):
TR70 0001 0021 8260 4796 7850 01
Amerikan Doları (USD):
TR05 0001 0021 8260 4796 7850 07
İngiliz Sterlini (GBP):
TR10 0001 0021 8260 4796 7850 14
EURO (EUR):
TR59 0001 0021 8260 4796 7850 05”
 
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