“Dünyayı gezdim, YDÜ gibi bir üniversite görmedim”

YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel'e TÜRKSOY Onur Nişanı Altın Madalyası takdim edildi. TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev “Tüm dünyayı gezmiş biri olarak söyleyebilirim ki, YDÜ gibi bir üniversite ile daha önce karşılaşmadım” dedi. Dr. Günsel ise, Türk dünyasını yakınlaştırmak için 43 yıldır çalıştıklarını belirtti



TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ve beraberindeki heyet Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel'i ziyaret ederek, Türk dünyası kültür ve sanatına yapmış olduğu üstün katkılar nedeniyle TÜRKSOY'un en yüksek Onur Nişanı Altın Madalyası ile onurlandırdı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev kabulde yaptığı konuşmada, Dr. Suat İrfan Günsel’e Türk dünyasına sağladığı üstün katkılardan dolayı müteşekkür olduklarını söyledi.

Raev, Dr. Günsel’in varlığının başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere Türk Dünyası için çok büyük öneme sahip olduğunu ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çatısı altında Türk Dünyası’nın bir araya getirilmiş olmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Raev, başta Kıbrıs Araba Müzesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi olmak üzere tüm kampüsü gezdiğini söyledi. Reav, “Tüm dünyayı gezmiş biri olarak söyleyebilirim ki, böyle bir üniversite ile daha önce karşılaşmadım. Öğrencilerin sanat eserleri ile iç içe alacakları eğitim sayesinde güzelliklere saygı duymayı da öğreneceklerini” ifade etti.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Kurucu Rektör Dr. Suat İrfan Günsel’i ziyareti sırasında aldıkları karar neticesinde TÜRKSOY'a bağlı ülkelerin 2023 yılı üniversite rektörler toplantısının Yakın Doğu Üniversitesi iş birliği ve ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olmasından onur ve mutluluk duyduklarını ifade etti. Raev, Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinin, eğitim, sanat ve kültür başta olmak üzere pek çok konuda öncü ve örnek teşkil ettiğini ve bu anlamlı toplantının Yakın Doğu Üniversitesi'nde gerçekleşecek olmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel ise Türksoy Genel Sekreteri Sultan Raev’i kabulünde yaptığı konuşmada, TÜRKSOY tarafından şahsına tevdi edilen TÜRKSOY'un en yüksek Onur Nişanı Altın Madalyasını almaktan onur duyduğunu ifade etti. Dr. Günsel, Türk dünyasını yakınlaştırmak için 43 yıldır çalıştıklarını; TÜRKSOY'un da bu yönde uzun yıllardır üstlendiği misyonun önemini vurgulayarak, ortak hedefler ışığında birlikte yürümekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Konuşmaların sonunda karşılıklı hediye ve plaket takdimlerinin yanı sıra ‘aile fotoğrafı’ çekimi gerçekleşti.

