Dünyanın en zengini yeniden Elon Musk

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, şirket hisselerinin artmasının ardından Forbes’un yayımladığı listeye göre yeniden dünyanın en zengin kişisi oldu

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, şirket hisselerinin artmasının ardından Forbes’un yayımladığı listeye göre dünyanın en zengin kişisi oldu.Musk’ın elektrikli araç şirketi Tesla’nın hisseleri dört aylık rallisine devam ederek geçtiğimiz gün yüzde 2,2 artışla 791,36 dolardan işlem görürken, Şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.Hisselerdeki artışın ardından sadece geçtiğimiz gün servetine 3,8 milyar dolar daha ekleyen Musk, piyasaların kapandığı sıralarda 203,4 milyar dolarlık servetiyle en zengin kişi ünvanının sahibi oldu.Piyasaların açılmasının ardından şirket hisselerindeki düşüş ile birlikte 1,7 milyar dolar kaybeden Musk, 201,7 milyar dolarla en yakın rakibi Jeff Bezos’un 7,8 milyar dolar üzerinde ilk sıradaki yerini korudu.ELON MUSK: 201,7 MİLYAR DOLARTesla, SpaceXJEFF BEZOS: 193,9 MİLYAR DOLARAmazon, Blue OriginBERNARD ARNAULT: 174,2 MİLYAR DOLARLouis Vuitton Moët HennessyBİLL GATES: 129.7 MİLYAR DOLARMicrosoftMARK ZUCKERBERG: 122,4 MİLYAR DOLARFacebook GrubuLARRY ELLİSON: 120,2 MİLYAR DOLAROracleLARRY PAGE: 116,6 MİLYAR DOLARGoogleSERGEY BRİN:112,4 MİLYAR DOLARGoogleWARREN BUFFETT: 100,9 MİLYAR DOLARBerkshire HathawayMUKESH AMBANİ: 98,3 MİLYAR DOLARReliance Industries