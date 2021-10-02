Dünyanın en zengini yeniden Elon Musk

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, şirket hisselerinin artmasının ardından Forbes’un yayımladığı listeye göre yeniden dünyanın en zengin kişisi oldu
Dünyanın en zengin kişileri listesinde zirve yeniden el değiştirerek Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın oldu. Şirket hisselerinin yaklaşık yüzde 7 artmasının ardından serveti 200 milyar doları aşan Musk, Amazon
CEO’su Jeff Bezos’u geride bırakarak ilk sıraya yerleşti.
Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, şirket hisselerinin artmasının ardından Forbes’un yayımladığı listeye göre dünyanın en zengin kişisi oldu.
Musk’ın elektrikli araç şirketi Tesla’nın hisseleri dört aylık rallisine devam ederek geçtiğimiz gün yüzde 2,2 artışla 791,36 dolardan işlem görürken, Şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Hisselerdeki artışın ardından sadece geçtiğimiz gün servetine 3,8 milyar dolar daha ekleyen Musk, piyasaların kapandığı sıralarda 203,4 milyar dolarlık servetiyle en zengin kişi ünvanının sahibi oldu.
Piyasaların açılmasının ardından şirket hisselerindeki düşüş ile birlikte 1,7 milyar dolar kaybeden Musk, 201,7 milyar dolarla en yakın rakibi Jeff Bezos’un 7,8 milyar dolar üzerinde ilk sıradaki yerini korudu.
İşte güncelenen haliyle dünyanın en zengin kişileri listesi:
1- ELON MUSK: 201,7 MİLYAR DOLAR
Tesla, SpaceX
2- JEFF BEZOS: 193,9 MİLYAR DOLAR
Amazon, Blue Origin
3- BERNARD ARNAULT: 174,2 MİLYAR DOLAR
Louis Vuitton Moët Hennessy
4- BİLL GATES: 129.7 MİLYAR DOLAR
Microsoft
5- MARK ZUCKERBERG: 122,4 MİLYAR DOLAR
Facebook Grubu
6- LARRY ELLİSON: 120,2 MİLYAR DOLAR
Oracle
7- LARRY PAGE: 116,6 MİLYAR DOLAR
8- SERGEY BRİN:112,4 MİLYAR DOLAR
9- WARREN BUFFETT: 100,9 MİLYAR DOLAR
Berkshire Hathaway
10- MUKESH AMBANİ: 98,3 MİLYAR DOLAR
Reliance Industries