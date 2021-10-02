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Dünyanın en zengini yeniden Elon Musk

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Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, şirket hisselerinin artmasının ardından Forbes’un yayımladığı listeye göre yeniden dünyanın en zengin kişisi oldu

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Dünyanın en zengini yeniden Elon Musk

Dünyanın en zengin kişileri listesinde zirve yeniden el değiştirerek Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın oldu. Şirket hisselerinin yaklaşık yüzde 7 artmasının ardından serveti 200 milyar doları aşan Musk, Amazon
CEO’su Jeff Bezos’u geride bırakarak ilk sıraya yerleşti.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, şirket hisselerinin artmasının ardından Forbes’un yayımladığı listeye göre dünyanın en zengin kişisi oldu.
Musk’ın elektrikli araç şirketi Tesla’nın hisseleri dört aylık rallisine devam ederek geçtiğimiz gün yüzde 2,2 artışla 791,36 dolardan işlem görürken, Şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Hisselerdeki artışın ardından sadece geçtiğimiz gün servetine 3,8 milyar dolar daha ekleyen Musk, piyasaların kapandığı sıralarda 203,4 milyar dolarlık servetiyle en zengin kişi ünvanının sahibi oldu.
Piyasaların açılmasının ardından şirket hisselerindeki düşüş ile birlikte 1,7 milyar dolar kaybeden Musk, 201,7 milyar dolarla en yakın rakibi Jeff Bezos’un 7,8 milyar dolar üzerinde ilk sıradaki yerini korudu.

İşte güncelenen haliyle dünyanın en zengin kişileri listesi:

1- ELON MUSK: 201,7 MİLYAR DOLAR
Tesla, SpaceX



2- JEFF BEZOS: 193,9 MİLYAR DOLAR
Amazon, Blue Origin

Jeff Bezos announces Blue Moon, a lunar landing vehicle for the Moon, during a Blue Origin event in Washington, DC, May 9, 2019.

3- BERNARD ARNAULT: 174,2 MİLYAR DOLAR
Louis Vuitton Moët Hennessy

Bernard Arnault, Jeff Bezos&#39;u geride bırakarak dünyanın en zengin insanı oldu - Haber Kıbrıs

4- BİLL GATES: 129.7 MİLYAR DOLAR
Microsoft

Bill Gates: &#39;Be open to ideas that seem wild&#39; to fight climate change

5- MARK ZUCKERBERG: 122,4 MİLYAR DOLAR
Facebook Grubu

Mark Zuckerberg: Facebook boss urges tighter regulation - BBC News

6- LARRY ELLİSON: 120,2 MİLYAR DOLAR
Oracle

Oracle founder Larry Ellison has moved to the Hawaiian island of Lanai - Vox

7- LARRY PAGE: 116,6 MİLYAR DOLAR
Google

Larry Page Leaves Google And How A Tragic Death Inspired Two 25-Year-Old Entrepreneurs | Today&#39;s Top 12 Stories

8- SERGEY BRİN:112,4 MİLYAR DOLAR
Google

Sergey Brin: Life of Google Cofounder, Former Alphabet President

9- WARREN BUFFETT: 100,9 MİLYAR DOLAR
Berkshire Hathaway

8 timeless quotes from Warren Buffett about life, business and investing

10- MUKESH AMBANİ: 98,3 MİLYAR DOLAR
Reliance Industries

World&#39;s Richest People: Mukesh Ambani Races Toward $100 Billion Club - Bloomberg

 
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