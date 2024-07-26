Dünyanın en güçlü pasaportları belirlendi

Dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında Türk pasaportu 45. sıraya yükseldi

2024 Henley Pasaport Endeksi'nin dünyanın en güçlü pasaportları sıralaması açıklandı.

Euronews'in haberine göre, dün yayınlanan Henley Pasaport Endeksi'ne göre, Türk pasaportu 7 basamak yükselerek 45. sırada yer aldı.

2023 yılında Türk pasaportu 52. sırada yer almıştı. Türk vatandaşları 114 ülkeye vizesiz seyahat yapabiliyorken bu sayı son güncellemelere göre 116'ya yükseldi.

Pasaport Endeksi sıralamasında birinci sırayı ise yeniden Singapur aldı. Singapurlular dünya çapındaki 227 seyahat noktasından 195'ine vizesiz erişim hakkına sahip.

Dünyanın en güçlü pasaportlarında ikinci sırayı 5 ülke paylaştı. Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ya da İspanya pasaportuna sahip olanlar 192 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor.

Henley Pasaport Endeksi dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasını üç ayda bir güncelleniyor. Bu sıralama, pasaport sahiplerinin vizesiz erişebildikleri destinasyonların sayısına dayanıyor.

Küresel vatandaşlık ve ikamet danışmanlığı firması Henley & Partners, dünyanın 199 pasaportunu sıralamak için Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) verilerini kullanıyor. Endeks 18 yıldır yayınlanıyor.

Ülkeler vizesiz ziyaret edebildikleri her destinasyon için bir puan alıyor. Vatandaşlar varışta vize, ziyaretçi izni veya varış noktasına girerken elektronik seyahat yetkisi (ETA) alabilmeleri durumunda vizesiz seyahat etmiş sayılıyor.

Vizenin gerekli olduğu veya pasaport sahibinin yola çıkmadan önce devlet onaylı bir e-vize alması gereken destinasyonlar için puan verilmiyor.

