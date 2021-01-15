Dünya yeni bir buz çağına sürükleniyor

Starr, “Güney Okyanusu ve Antarktika'nın küresel iklimde öncü bir rolü olduğu biliniyordu, ancak bunu jeolojik kanıtlarda bu kadar net görmek çok heyecan vericiydi” ifadelerini kullandı.

Çalışmanın ortak yazarı Profesör Ian Hall ise yaptıkları çalışmanın buzul çağı tarihinde önemli bir eksiği giderdiğini belirtti.