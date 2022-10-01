banner875
banner815
Beynimiz hangi mevsimde nasıl çalışır?
Beynimiz hangi mevsimde nasıl çalışır?
7 0
Ford Pro, E-Transit Custom’ı tanıttı
Ford Pro, E-Transit Custom’ı tanıttı
10 0
 
Doğan’a iki Dum Dum kurşunu
Doğan’a iki Dum Dum kurşunu
47 0
“Güzelyurt’a yeniden düzen gelecek”
“Güzelyurt’a yeniden düzen gelecek”
12 0
“Kuşaktan Kuşağa NKL'liler Buluşması” 10 Ekim’de yapılıyor
“Kuşaktan Kuşağa NKL'liler Buluşması” 10 Ekim’de yapılıyor
36 0
Gece sıcaklıkların düşmesiyle hastalıklar başladı
Gece sıcaklıkların düşmesiyle hastalıklar başladı
34 0
Denktaş ve Arıklı'nın
Denktaş ve Arıklı'nın "besleme" polemiği
13 0
banner878

Dünya Yaşlılar Günü’nde yaşlılara yönelik etkinlikler düzenleniyor

banner476

banner825
Dünya Yaşlılar Günü’nde yaşlılara yönelik etkinlikler düzenleniyor
 
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1 Ekim Dünya  Yaşlılar Günü vesilesiyle "Yaşlanmak  değil, keyifle yaş almak için birlikteyiz"  sloganıyla ilk kez etkinlikler düzenliyor.

 

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, etkinlikler kapsamında, Lapta Huzurevinden bazı yaşlılar, dün akşam  Doğan Türk Birliği ile Dumlupınar takımları arasında 20 Temmuz Mete Adanır Stadyumu’nda yapılan maça götürüldüler.


Maç öncesinde futbolcular ve huzurevi sakinleri, "Yaşlanmak değil, keyifle yaş almak için birlikteyiz” yazılı pankartla sahaya çıktı.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy burada yaptığı konuşmada,  yaşlılık döneminin sosyal yaşamdan ve toplumdan kopmadan keyifle geçirilebileceğini, bakanlık olarak yaşlılar için keyifle, huzurla geçirebilecekleri bir yapı oluşturmak istediklerini kaydetti.

 

Taçoy,  huzurevi yaşlıları,  sosyal yardım ve yaşlılık maaşı alanlara yönelik Lapta Huzurevi’nde,  yemekli yoga, seramik boyama etkinlikleri düzenleyeceklerini kaydetti.

 

Aileleriyle çocuklarıyla yaşayan yaşlıların gün boyu hizmet alabilecekleri, sosyalleşebilecekleri, çeşitli aktivitelere katılabilecekleri gündüz bakımevlerini de yaşama geçirmeyi hedeflediklerini belirten Taçoy, Türkiye’de şehir merkezinde , yaşlılara   toplumsal sosyal yaşamdan kopmadan farklı aktiviteleri yapma imkanı sunan huzurevleri bulunduğunu, benzer imkanları sunmayı  hedeflediklerini belirtti.

 

1 Ekim Dünya Yaşlı Hakları gününde, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği işbirliğinde  hayata geçecek Lapta Huzurevi yeni binasının ilk etap ihale sürecinin tamamlandığını  kaydeden Taçoy,  Lapta’dan sonra Lefkoşa’da da benzer bir projeyi hayat geçirmeyi istediklerini söyledi.


 

-Akcan

 

Sosyal  Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan maçta yaptığı açıklamada, yaşlıların toplumsal yaşama katılmasına yönelik birçok projeleri  bulunduğunu, Lapta  Huzurevi yaşlıları için her ay 2-3 etkinlik düzenlemeye çalıştıklarını, sosyal hizmetlerin daha güçlü bir yapıya ulaştırılması gerektiğini söyledi.


 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.