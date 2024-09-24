Dünya Temizlik Günü'nde Genç Gönüllülerden Örnek Davranış

Her ay çeşitli bölgelerde gerçekleştirdikleri temizlik faaliyetleriyle bilinen Evkaf İyilik Gönüllüleri, Dünya Temizlik Günü'nde de aktif çalışmalarına devam etti.
Günümüzde artan çevre kirliliği sorununa dikkat çeken genç gönüllüler, Alsancak bölgesindeki çöpleri temizleyerek topluma örnek oldular.
Daha temiz bir dünya için çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan İyilik Gönüllüleri, vatandaşları da daha duyarlı olmaya davet etti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.