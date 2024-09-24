Dünya Temizlik Günü'nde Genç Gönüllülerden Örnek Davranış

Her ay çeşitli bölgelerde gerçekleştirdikleri temizlik faaliyetleriyle bilinen Evkaf İyilik Gönüllüleri, Dünya Temizlik Günü'nde de aktif çalışmalarına devam etti.Günümüzde artan çevre kirliliği sorununa dikkat çeken genç gönüllüler, Alsancak bölgesindeki çöpleri temizleyerek topluma örnek oldular.Daha temiz bir dünya için çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan İyilik Gönüllüleri, vatandaşları da daha duyarlı olmaya davet etti.