Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nde KKTC dönemi

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi dönem başkanlığı KKTC’ye geçti. Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığını Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu üstlendi

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi (Global Healthcare Travel Council-GHTC) Genel Kurulu, Hırvatistan başkanlığında Zagreb’de yapıldı.

Konseyin (GHTC) yeni dönemde Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığını Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu üstlenirken örgütün 7’inci dönem başkanlığına da Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan seçildi.

Türkiye’nin kurucu başkanlığında Monako’da, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri Dubai, Birleşik Krallık, Estonya, Hırvatistan, Hindistan, Nijerya, Panama, Polonya, Senegal, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan’ın katılımı ile kurulan ve bugün 56 ülkenin yer aldığı Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Dönem başkanlığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçti.

2023-24 dönemi Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığını Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun üstlendiği Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin başkanlığına Milletvekili, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan seçildi.

Hırvatistan'da sağlık turizminin geliştirilmesinden sorumlu Sağlık Bakan Yardımcılığı görevi de yapmış olan, Konseyin 6. dönem başkanı Dr. Miljenko Bura’nın açılış konuşmasını yaptığı genel kurul toplantısını GHTC Kurucu Başkanı Emin Çakmak yönetti.

Genel kurulda yaptığı konuşmada, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nde siyasi değerlendirme ve herhangi bir konuda ayrımcılık yapılamayacağına vurgu yapan Kurucu Başkan Emin Çakmak, gerekli koşulları yerine getiren ülkelerin kendi bayrakları ve dilleriyle örgüte üye olabileceğini ve seçimlere de katılabileceğine işaret etti. Emin Çakmak konuşmasında ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkanlığa aday olabilmek için gereken bütün koşulları yerine getirdiğini ve dönem başkanlığına aday olmasında herhangi bir sorun bulunmadığını kaydetti.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da burada yaptığı konuşmada Konsey'in 2023-24 döneminde yapacağı çalışmalara gereken desteği vereceklerinin altını çizdi. Bakan Ataoğlu, 2024 yılında Sağlık Turizmi Forumu’nun (Global Healthcare Travel Forum) Kuzey Kıbrıs’ta uluslararası katılımla gerçekleşmesine ev sahipliği yapmak da dahil olmak üzere, GHTC’nin kurumsallaşmasına ve uluslararası görünürlüğünün artmasına da katkı koyacaklarını söyledi.

Genel kurulda yapılan seçim sonucunda Dünya Sağlık Turizmi Konseyi (Global Healthcare Travel Council-GHTC) başkanlığına Ahmet Savaşan’ın seçilerek dönem başkanlığının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçtiğini açıklayan Emin Çakmak, genel kurulda ayrıca Çin, Suudi Arabistan, Hırvatistan, Almanya, Hindistan, Kırgızistan, Moldova ve Fas’ın da başkan yardımcısı ülke olarak seçildiklerini duyurdu.

