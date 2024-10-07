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“Dünya Posta Günü” nedeniyle özel tarih damgası kullanılacak

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“Dünya Posta Günü” nedeniyle özel tarih damgası kullanılacak
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 "Dünya Posta Günü" nedeniyle 9 Ekim’de posta merkezlerinden giden ve gelen gönderilerde özel tarih damgası kullanılacak.
Posta Dairesi Müdürü Yakup İskender’in açıklamasına göre, çarşamba günü Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke Posta Merkezleri’nde giden posta gönderilerinde pulun üzerine, gelen posta gönderilerinin ise ön yüzüne özel tarih damgası tatbik edilecek.
 
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