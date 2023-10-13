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“Dünya ile kucaklaşma yolunda önemli bir süreç yaşıyoruz”

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Başbakan Üstel, çok geniş katılımlı bir heyetle Azerbaycan’a adeta çıkarma yaptıklarını ifade ederek “Dünya ile kucaklaşma yolundan önemli bir süreç yaşıyoruz” dedi

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“Dünya ile kucaklaşma yolunda önemli bir süreç yaşıyoruz”
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Başbakan Ünal Üstel, Azerbaycan’a gidişinde uçakta, TAK ve BRT’nin sorularını yanıtlayarak, Azerbaycan seyahati hakkında açıklamalarda bulundu.
Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’nin ortak bir milletin üç kardeş devleti olduğunu belirten Üstel, “Türkiye ile yıllardır kurduğumuz gönül köprülerini Azerbaycan’la da kurmak istiyoruz. Gerek kültürel gerek siyasi gerekse ekonomik anlamda karşılıklı sevgiye saygıya ve güvene dayalı ilişkileri geliştirmek istiyoruz” dedi.
İki ülke arasında yıllardır ihmal edilmiş kültürel kaynaşmanın geliştirilmesi için son iki yıldır önemli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Üstel, “Bu ziyaret işte bu çalışmaların amacına ulaşmasına önemli katkı sağlayacak en önemli adımlardan biridir” şeklinde konuştu.
Üstel konuşmasına şöyle devam etti:
“KKTC için son derece önemli bir süreçten geçiyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “KKTC’yi tanıyın” çağrısı ve Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliği ile başlayan uluslararası girişimler son derece önemlidir. Dünya ile kucaklaşma yolundan önemli bir süreç yaşıyoruz.”
 “Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ‘KKTC bayrağı Azerbaycan’da da dalgalanacak’ şeklindeki açıklamasının ardından çok kısa bir süre içerisinde bayrağımız göklerdeki yerini almıştır” vurgusu yapan Üstel, “Şimdi Azerbaycan’da dalgalanmaya başlayan bayraklarımızı selamlamaya ve o bayrakları Azerbaycan’da dalgalandıran kardeşlerimize teşekküre gidiyoruz” diye konuştu.
Çok geniş katılımlı bir heyetle Azerbaycan’a adeta çıkarma yaptıklarını ifade eden Üstel, “Ekiplerimiz, düzenlenecek özel toplantı ve tanıtımlarda Azerbaycanlı meslektaşları ile buluşup iki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesine yönelik önemli temaslar gerçekleştirecekler.” dedi.
 
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