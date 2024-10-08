Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Anlamlı Buluşma

Dünya Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle düzenlenen ve sokakta yaşayan minik dostlarımıza destek sağlamak amacıyla bir araya gelen kuruluşlar, vatandaşları bilinçlendirmeyi hedefledi.
Etkinlik kapsamında gönüllüler, paket içerisinde bulunan mamaları halka dağıtarak, vatandaşları sokak hayvanlarıyla ilgilenmeye davet etti. Bu anlamlı etkinlik, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarına dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla gerçekleştirildi.
Genç gönüllüler, sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi adına bu tür iş birliklerinin devam edeceğini vurgulayarak, tüm halkı duyarlı olmaya davet etti.
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