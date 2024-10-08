Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Anlamlı Buluşma

Evkaf İyilik Gönüllüleri, Eski Türk Mahallesi Muhtarlığı ve Altın Patiler Derneği, BC Pet Food katkılarıyla sokak hayvanları yararına mama dağıtımında bulundu.

Dünya Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle düzenlenen ve sokakta yaşayan minik dostlarımıza destek sağlamak amacıyla bir araya gelen kuruluşlar, vatandaşları bilinçlendirmeyi hedefledi.



Etkinlik kapsamında gönüllüler, paket içerisinde bulunan mamaları halka dağıtarak, vatandaşları sokak hayvanlarıyla ilgilenmeye davet etti. Bu anlamlı etkinlik, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarına dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla gerçekleştirildi.



Genç gönüllüler, sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi adına bu tür iş birliklerinin devam edeceğini vurgulayarak, tüm halkı duyarlı olmaya davet etti.

