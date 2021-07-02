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“Dünya doğruyu bulacak”

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “İnanıyorum ki çağdaş dünya verdiğimiz mücadele sonrasında doğruyu bulacaktır” dedi

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“Dünya doğruyu bulacak”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği basın toplantısında Türkiye ile uyum içerisinde Kıbrıs Türk halkının var olan egemenliğinin ve adada iki devletliliğin  kabul görmesi için mücadele verdiklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de bir uluslararası denge olduğunu; bu denge çok önemli olduğu için Türkiye’nin desteğinin çok önemsediklerini söyledi.
20 Temmuz’da TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ekibini KKTC’de ağırlayacaklarını ifade eden Tatar, buna yönelik hazırlıklarını yapmaya başladıklarını söyledi.
İngiltere’nin adadan ayrılırken egemenliği 2 halka Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar’a devrettiğini söyleyen Tatar, “Ne oldu da biz bu pozisyona düştük? Bir takım yanlışlılar yapılmıştır,  insanlık dışı haksızlıklarla  önümüze engeller, izolasyonlar konuyor, ancak inanıyorum ki çağdaş dünya verdiğimiz mücadele sonrasında doğruyu bulacaktır, Kıbrıs’ta eşitlik temelinde anlaşma için verdiğimiz mücadeleye saygı duyacaklardır” dedi.
Tatar ve Çavuşoğlu basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için özel temsilci atamasına şu an nasıl baktıklarının sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre’de ortaya koydukları gibi, resmi müzakere sürecine başlamadan önce Kıbrıs için özel temsilci atanmasının anlamlı olmayacağı, hatta sıkıntı bile yaratabileceği görüşünde olduklarını kaydetti.
Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı geçici özel Danışmanı Jane Holl Lute’un zaten resmi müzakerelerin başlaması için ortak zemin  olup olmadığını yoklamak  yönünde çalışmalar yaptığını kaydetti. Tatar, bunun için mevkisi daha yüksek bir özel temsilci atanmasının doğru olmadığını düşündüklerini söyledi.
Çavuşoğlu da Tatar’a katıldığını belirtti. Cenevre’de Genel Sekreter’in böyle bir önerisi olduğunu ve kendisine, sarf edecekleri çabanın ortak bir zemin olup olmadığını görmek olduğunu ilettiklerini kaydeden Çavuşoğlu,  şu ana kadar yaptıkları çalışmalarda henüz ortak bir zemin olmadığını gördüklerini söyledi.  Çavuşoğlu, yeni bir müzakere sürecine başlanma kararı aldandığı takdirde bir özel temsilci atanmasının anlamlı olabileceğini anlattı.
Rum Yönetimi Enerji Bakanı Natasa Pilides’ın pandemi nedeniyle 2 yıldır yapamadıkları sondaj çalışmalarına Kasım –Aralık aylarında başlayacakları şeklindeki açıklamasını değerlendirmelerinin istenmesi ve Türk tarafının tepkisel anlamdaki adımlarının ne olacağının sorulması üzerine ise Cumhurbaşkanı Tatar, “Zaten Kıbrıs meselesinin özü bu, sen ne kadar egemensen, ben de o kadar, senin devletin ne kadar meşruysa benim devletim de o kadar meşrudur” diye konuştu.
TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, KKTC ve Kıbrıs Türk halkının haklarını sonuna kadar koruyacaklarını tekrarladı ve hakça paylaşım olmadan atılacak her bir adıma karşı KKTC ve TC’nin de gerekli adımı atacağını, buna yönelik kararlılıklarını geçmişte de gösterdiklerini kaydetti.

 
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