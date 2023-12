Dünya 2024'ü karşılıyor

Sydney’den New York’a dünya metropolleri yeni yılı kitlesel etkinliklerle karşılamaya hazırlanırken, bu yılkı kutlamalarda özellikle İsrail Hamas savaşının etkisi hissediliyor. 1,5 milyon insanın toplanmasının beklendiği Paris’te polisin yanı sıra asker de görevlendirildi.

Ukrayna ve Gazze’de devam eden savaşlar kutlamalara gölge düşürürken, Pasifik ada ülkeleri Tonga, Samoa, Kiribati ve Yeni Zelanda 2024’ü karşılayan ilk bölgeler oldu.

Yeni Zelanda’daki kutlamaların merkezinde, ülkenin en büyük şehri Auckland’da bulunan, ülkenin en yüksek yapısı Sky Tower yer aldı.

Yeni Zelanda’dan, iki saat sonra komşu Avustralya'da Sydney Liman Köprüsü, her yıl dünya çapında yaklaşık 425 milyon kişi tarafından izlenen ünlü gece yarısı havai fişek gösterisi ve ışık gösterisinin odak noktası olacak.

Birçok eğlence tutkunu sabahın erken saatlerinden beri en iyi noktalarda kamp kuruyor.

Eyalet hükümetince yapılan açıklamaya göre kent nüfusunun beşte birine denk gelen yaklaşık 1 milyon insan en iyi manzarayı izlemek üzere liman kıyısına akın etti. Bu nedenle Sydney genelinde her zamankinden daha fazla polis görevlendirildiği belirtildi.



New York’ta, pandemi öncesi kadar katılım bekleniyor



New York'un Times Meydanı'nda yetkililer ve parti organizatörleri, eğlenceye katılacak kalabalıkları karşılamaya ve güvenliklerini sağlamaya hazır olduklarını söylüyor.

New York Belediye Başkanı Eric Adams Cuma günü yaptığı güvenlik brifinginde, on binlerce insanı Manhattan'ın kalbine çekmesi beklenen yılbaşı eğlencesine yönelik somut bir tehdit olmadığını söyledi.

Ünlülerle dolu etkinlikte Flo Rida, Megan Thee Stallion ve LL Cool J’nin canlı performanslarının yanı sıra Cardi B ve diğerlerinin televizyon gösterileri de yer alacak. Organizatörler, pandemiden bu yana Times Meydanı çevresindeki yaya trafiği biraz azalmış olsa bile, yüz yüze katılımın Covid öncesi seviyelere dönmesinin beklendiğini söyledi.

Gazze’deki İsrail-Hamas savaşının New York'ta neredeyse her gün protestolara yol açtığı bir ortamda polis, parti çevresindeki güvenlik çemberini genişleterek olası gösterileri engelleyebilecek bir “tampon bölge” oluşturacaklarını söyledi.

Adams, “Köpeklerimizle, at sırtında, helikopterlerimizle, teknelerimizle burada olacağız” dedi. Yetkililer ayrıca protestoları insansız hava araçlarıyla da izleyeceğini açıkladı.

Geçen yılki yılbaşı partisi sırasında eli palalı bir kişi Times Meydanı'ndan birkaç blok ötede üç polis memuruna saldırmıştı.



Champs-Elysees'de 1,5 milyon insan ve yüksek güvenlik önlemleri



Fransa’da da kutlamalar öncesinde güvenlik önlemleri arttırıldı. İç istihbarat şefi Céline Berthon Cuma günü yaptığı açıklamada, ülke genelinde 90 bin kolluk kuvvetinin görev yapacağını söyledi. Bunların 6 bini Paris’te olacak. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Champs-Elysees'deki kutlamalara 1,5 milyondan fazla kişinin katılmasının beklendiğini söylemişti.



Bir basın toplantısında konuşan Darmanin, İsrail-Hamas savaşına atıfta bulunarak kısmen "İsrail ve Filistin'de yaşananlar" nedeniyle "çok yüksek bir terör tehdidi" olduğunu belirtti. Darmanin, polisin ilk kez güvenlik çalışmalarının bir parçası olarak insansız hava araçlarını kullanabileceğini ve on binlerce itfaiyeciyle 5 bin askerin de görevlendirileceğini söyledi.

Paris Belediyesi basın servisine göre, Fransa'nın başkentindeki yılbaşı kutlamaları, DJ setleri, havai fişekler ve Arc de Triomphe'daki video projeksiyonları da dahil olmak üzere 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na odaklanacak ve "şehirdeki değişiklikleri ve oyunların yüzlerini" vurgulayacak. Planlanan diğer etkinlikler arasında şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük Meksika dalgası ve "dev bir karaoke" yer alıyor. Yerel yetkililer yılbaşı gecesi Champs Elysees ve çevresinde alkol satışını yasakladı ve halk cam şişe ve mataralarla bölgeye giremeyecek.



Almanya’da önlemler



Almanya, bu yıl yeni yıla sıkı güvenlik önlemleriyle girecek. Berlin, Köln ve kitlesel kutlamaların planlandığı diğer şehirlerde görev yapacak olan çok sayıda polisin, daha önce yaşanan olayların benzerlerinin yaşanmasının önüne geçmesi hedefleniyor. Başkent Berlin’in yalnızca ünlü Brandenburg Kapısı'nda yaklaşık 65 bin kişinin kutlamalara katılması beklenirken, şehirde 4 binden fazla polisin görev yapacağı kaydedildi. Diğer yandan "Gazze Şeridi'nde kıyım varken kutlama yapılmaz" sloganıyla düzenlenmek istenen Filistin yanlısı bir eylemin yasaklandığı belirtildi.



Pakistan’da yeni yıl kutlaması yasak



Müslümanların çoğunlukta olduğu Pakistan'da hükümet Filistinlilerle dayanışma amacıyla tüm yılbaşı kutlamalarını yasakladı.

Geçici Başbakan Anwaar-ul-Haq Kakar gece televizyonda yayınlanan mesajında Pakistanlıları yeni yıla sadelikle başlayarak “Gazze'nin mazlum halkıyla dayanışma göstermeye” çağırdı.

Kakar, dünya genelindeki Müslümanların İsrail'in Gazze'ye düzenlediği ve binlerce masum insanın ölümüyle sonuçlanan saldırılardan dolayı üzüntü duyduğunu söyledi.