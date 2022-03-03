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Dün en fazla yağış Pile'ye düştü

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Dün en fazla yağış Pile'ye düştü
Meteoroloji Dairesi, son 24 saatteki yağış miktarlarını açıkladı.
Meteoroloji Dairesi tarafından bugün saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte kaydedilen yağış ölçümlerine göre metrekareye Pile’ye 8 kilogram yağış düştü. 
Değirmenlik ve Beylerbeyi’nde metrekareye 6 kilogram, Gazimağusa, Lefkoşa ve Salamis’te metrekareye 5 kilogram yağış kaydedildi.
Boğaz, Dörtyol, Lefke, Mallıdağ, Türkeli, Geçitkale, Vadili, Ercan, Çayönü ve İskele’de ise metrekareye 4 kilogram yağış düştü.
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