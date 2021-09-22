Dumlupınar’dan örnek pankart

AKSA Süper Lig ekiplerinden Yonpaş Dumlupınar, 2021 – 2022 sezonunun açılış maçına anlamlı bir pankartla çıktı.

Mağusa Türk Gücü ile Canbulat Stadında oynanan derbi maçı öncesinde Yonpaş Dumlupınar, çocuk istismarına yönelik pankartla sahaya çıktı. Evrensel Çocuk Hakları Platformu ile işbirliğinde hazırlanan “Çocuk istismarı, toplumun tüm kesimlerini ilgilendirir. Çocuk susar, sen susma “ pankartla sahaya çıkan Yonpaş Dumlupınar futbolcuları önemli bir farkındalık yarattılar.



