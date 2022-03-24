Dülgeroğlu, KTMMOB yönetimine aday

Gönyeli Belediyesi Müdürü Ferruh Dülgeroğlu, KTMMOB 54. Olağan Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu’na aday olduğunu açıkladı



Gönyeli Belediyesi Müdürlüğü görevini yürüten Ferruh Dülgeroğlu, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB) gerçekleştireceği 54. Olağan Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu’na aday olduğunu açıkladı.

Adaylığını sosyal medya hesabından duyuran Ferruh Dülgeroğlu, çalışma misyonunu; her türlü desteği sağlayarak, adaletli, şeffaf ve verimlilik ilkeleri ile yürüteceğini, vizyonunu ise gelişime açık olarak odayı daha ileriye taşımak için amaçladığını vurguladı.

Sektör çevreleri ve KTMMBO üyeleri, Gönyeli Belediyesi Müdürlüğü’nde başarılı projelere imza atarak takdir gören Ferruh Dülgeroğlu’nun Yönetim Kurulu’na aday olmasını memnuniyetle karşıladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ferruh Dülgeroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Değerli Meslektaşlarım,

KTMMOB Mimarlar Odası 54. Olağan Genel Kurulu’nda yönetim kurulu’na adaylığımı duyururken, öncelikle geçen yılki adaylığıma vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür ederim. Bu yıl, yine sizlerin desteği ile birlikte çalışma misyonumu; her türlü desteği sağlayarak, adaletli, şeffaf ve verimlilik ilkeleri ile yürüteceğimi, vizyonumu ise gelişime açık olarak odamızı daha ileriye taşımak için amaçladığımı, çalışma stratejimin ise kıt kaynaklarla ideali yakalayarak; değişen şartlara göre, hızlı, farklı, pratik ve kalıcı çözümler bularak hizmet vermek olduğunu bilgilerinize sunarım.

Genel Kurul’umuzun Mimarlar Odası için hayırlara vesile olmasını temenni eder ve tüm adaylara başarılar dilerim.”



