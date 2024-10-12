Düğümü başsavcı çözecek

Meclis Başkanlığı seçiminin son oylamasında 23 kabul 25 ret oyu alan ve seçimi kaybetmesine rağmen kendisini “başkan” ilan eden Zorlu Töre için Başsavcılıktan dün herhangi bir açıklama yapılmadı. Töre ise, kendisinin tek aday olmasından dolayı seçimi kazandığını vurguladı

Kıbrıs Türk siyasi tarihi önceki akşam en büyük rezaletini yaşadı.

Zorlu Töre, UBP tarafından 9 kez “Meclis Başkan Adayı” olarak genel kurulda oylandı, tüm seçimlerde kazanmaya yeter sayıya ulaşamadı.

Önceki günkü oylamada 5 kez oylanan Zorlu Töre, son oylamada 23 kabul, 1 geçersiz, 25 ret oyu aldı, seçimi kaybetti.

Seçimi kaybeden Zorlu Töre, meclisin hukuki tutanağını alıp, müdahale ederek değiştirmeye kalkıştı, kürsüden kendisini “başkan” ilan etti.

Töre, “oylama sonrasında tek aday olduğu için bu sonucun kendisinin Meclis başkanı seçildiği anlamına geldiğini” iddia ederek kendini “başkan” ilan etmeye kalktı; oturumu kapattı.

Bu hareket kameralar karşısında yaşandı. Meclis hukukçuları tarafından hazırlanan söz konusu tutanakta Zorlu Töre’nin “seçimi kaybettiği” ifadeleri yer aldı.

Siyasi kaosa dönüşen Meclis Başkanlığı seçimi sonrasında hükümet tarafının nasıl bir adım atacağı bilinmezken, konu Başsavcılığa havale edildi. Ancak Başsavcılıktan dün bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı.

TÖRE: "SEÇİMİ KAZANDIM"

Zorlu Töre ise, Meclis İç Tüzüğü’ne göre kendisinin tek aday olmasından dolayı seçimi kazandığını ifade etti

Meclis Başkanlığı seçiminin 5’inci turunda 23 kabul 25 ret oyu almasının ardından başkanlığı kazandığını ilan eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, BRT’ye konuştu.

Töre, Başsavcılıktan yazılı görüş istedim. Hukuk Dairesi’nin vereceği görüşü herkesin kabul etmesi gerekir” dedi.

Töre, 5’inci tur oylamada 23 kabul, 25 ret oyu kullanıldığını anımsatarak, Meclis İç Tüzüğü’ne göre kendisinin tek aday olmasından dolayı seçimi kazandığını ifade etti.

Daha önce sözlü olarak birçok hukukçudan görüş aldığını, iç tüzüğün 10’uncu maddesinin tek aday olması nedeniyle sadece kabul oylarına bakıldığının kendisine iletildiğini belirten Töre, “Bugün de Başsavcılıktan yazılı görüş istedim. Burası bir hukuk devletidir. Hukuk Dairesi’nin vereceği sonucu herkesin kabul etmesi gerekir.” dedi.

“Bana göre bu seçim kazanılmıştır” vurgusu yapan Meclis Başkanı Töre, şu anda görevde olduğunu anımsattı.

