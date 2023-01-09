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“Dualarınızı eksik etmeyin”

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İki kez yakalandığı meme kanserini yenen ancak bu kez de beyninde kitle çıkan 36 yaşındaki İnci Avcı, sevenlerinin dua ve desteğini bekliyor

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“Dualarınızı eksik etmeyin”
10 yıl arayla iki kez yakalandığı meme kanserini yenen ve tek göğsünü aldırmak zorunda kalan 36 yaşındaki İnci Avcı'nın bu kez beyninde kitle çıktı.
Gazimağusa'da yaşayan İnci Avcı, meme kanseri nüksünün metastaz (kanserin kaynağını aldığı bölgeden daha uzak bir bölgeye yayılması) yaptığını ve beynine yayıldığını açıkladı. İki kez yakalandığı meme kanseri atlatan ancak tek göğsünü aldırmak zorunda kalan jimnastik antrenörü Avcı, çektirdiği üstsüz fotoğraflar ile hastalığa ve erken tanının önemine dikkat çekmişti. 
İnci Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Dualarınızı eksik etmeyin” dedi.
İnci Avcı’nın paylaşımı şöyle:
 “Bu benim başarım diye yola çıktım. Hep düştüm kalktım bununda üstesinden geleceğim inşallah. Allah’ın izniyle bu da geçecek zor bir durum. Tabiki üzülüyorum, ağlıyorum, her şey tam bitti derken aynı yerden tekrar devam ediyor. Her şey yoluna giriyor başka yerden başka bir şey çıkıyor. Bu bizim imtihanımız geçecek biliyorum. Zor ama geçecek daha önce başardığım gibi buda benim başarım diyeceğim inşallah. Benden dualarınızı eksik etmeyin. Hepinizden Allah razı olsun.”
 
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