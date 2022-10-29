Dualar Kemal Hamit için

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nda geçtiğimiz Salı akşamı 23 yaşındaki Musa Baytar’ın hayatını kaybettiği motosiklet kazasında ağır yaralanan 30 yaşındaki Kemal Hamit’in durumu kritik

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde 25 Ekim tarihinde 23 yaşındaki Musa Baytar’ın hayatını kaybettiği motosiklet kazasında ağır yaralanan 30 yaşındaki Kemal Hamit’in kritik durumu devam ediyor. Sivil Hizmet Görevlisi olduğu öğrenilen Kemal Hamit’in tedavisi Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde devam ediyor.Kemal Hamit, yönetimindeki ME 476 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Arda Market önlerine geldiğinde yolu yaya olarak geçmeye çalışan Musa Baytar’a çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Musa Baytar, kaldırıldığı Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.