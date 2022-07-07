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DSÖ’den yeni Covid-19 açıklaması

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Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsün gidişatına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Örgütün Sağlık Acil Durumları Programı'nın yönetici direktörü Michael Ryan, seyahatlerin ve kalabalık etkinliklerin artmasıyla Avrupa kıtasının corona virüs enfeksiyonlarının yeniden canlanma merkezi olduğunu belirtti

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DSÖ’den yeni Covid-19 açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü corona virüsün son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Örgüt, seyahatlerin ve kalabalık etkinliklerin artmasıyla Avrupa kıtasının corona virüs enfeksiyonlarının yeniden canlanma merkezi olduğunu belirtti.

DSÖ'nün Sağlık Acil Durumları Programı'nın yönetici direktörü Michael Ryan, düzenlediği basın toplantısında, “Avrupa'dan geçen çok daha yoğun bir hastalık dalgası görüyoruz” derken, "Bunu zaten Güneydoğu Asya'da ve Doğu Akdeniz bölgesinde de görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Covid-19 enfeksiyonlarının sayısı son iki hafta içinde küresel olarak yüzde 30 artarken, durumun Omicron’un alt varyantı BA.4 ve BA.5 nedeniyle Avrupa ve ABD'deki vaka artışı tırmandırdığı aktarıldı. 

﻿Geçtiğimiz hafta İngiltere’de corona virüs enfeksiyonları yüzde 32 arttı. ﻿Geçtiğimiz hafta İngiltere’de corona virüs enfeksiyonları yüzde 32 arttı.

YENİ VARYANT TAKİP EDİLİYOR

Ajans, Hindistan'da tespit edilen yeni bir alt değişken BA2.75 alt varyantını da takip ettiğini söyledi.

Ryan, artan enfeksiyon dalgasının yoğun bakımlardaki hasta sayısını veya can kaybını artırmadığını da sözlerine ekledi.

Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus ise, vakalarda herhangi bir artışın ciddiye alınması gerektiğini söylerken, dünyanın virüsle savaşmak için 2020'den daha iyi durumda olduğunun altını çizdi.

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