“DSÖ, çocukları aşılayın demiyor”

Nöroloji Uzmanı Dr. İpekdal, Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan "12-16 yaş arası çocuklar aşılanacak" açıklamasına tepki gösterdi



Nöroloji Uzmanı Dr. İlker İpekdal, Ada TV’de katıldığı programda çocuklara aşı uygulaması hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Dr. İpekdal, Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun; “12-16 yaş arası çocuklara Biontech aşısı uygulanacak” açıklamasını değerlendirdi.

Söz konusu açıklamayı yapan Bakan Amcaoğlu’nun, aşılanma ile ilgili yasal sorumluluğu alıp almadığı konusunda açıklama yapması gerekliliğini belirten Dr. İpekdal; 12-16 yaş arası çocukların aşılanması kararının çok aceleci bir karar olduğunu ve doktor olarak kendisinin bu kararı doğru bulmadığını dile getirdi.

Şuanda tüm kovid-19 aşılarının faz çalışmalarının devam etmekte olduğunu belirten İpekdal, çocuklar üzerindeki etkinliğinin araştırılması çalışmalarının da devam ettiğini ve söz konusu çalışmanın 3 Mayıs 2023’te biteceğini aktararak; “çocuklarımızı denek olarak kullanıyorlar” dedi.

Dr. İpekdal konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Çok hassas bir konu. 12-16 yaş grubunu aşılamak için erken. Sayın Amcaoğlu,bu konu ile ilgili ‘yasal sorumluluğunu aldım’ diye açıklama yapsın o zaman. BionTech firması ile ilgili klinik çalışmaların bilgileri var internette. Yapımı devam eden 12-16 yaş çocuk gruplarına etki ve yan etki araştırması mevcut. Çalışmanın bitirileceği tarih 3 Mayıs 2023 olarak aktarılıyor. Yani şuan yapılan aşının faz-1 faz-2 faz-3 çalışması. Çocuklarımız denektir. DSÖ; ‘her ülke kendi koşullarını uygulasın’ diyor; ‘aşı yapılsın’ demiyor. DSÖ; pandemiyi bitirmek için çocukları aşılayın demiyor. Biz, aşının etkinliğini ölçmek adına çocuklarımızı denek olarak kullandırtmamalıyız. Bu yalnızca Biontech aşısı için de değil tüm aşılar için geçerli. Çünkü tüm aşılar şuan faz çalışmaları içerisinde. Hiçbir aşının daha çalışmaları tamamlandı .Dolayısıyla; Milli Eğitim Bakanlığının aldığı bu aşılanma kararının çok acele, erken ve panik halinde alınmış bir karar olduğunu düşünüyorum; doğru bulmuyorum. Çocuklar aşılanmasın da demiyorum; daha erken diyorum”

